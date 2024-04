Baldur’s Gate 3 — перша гра в історії, яка здобула всі п’ять головних нагород GOTY

Baldur’s Gate 3 не просто тріумфатор премії BAFTA Games Awards 2024 (п’ять нагород разом з головною GOTY), але й перша гра в історії, якій вдалося зібрати всі головні нагороди «Гра року» в індустрії, звернув увагу GamesRadar.

RPG бельгійської студії Larian Свена Вінке та одна з найтитулованіших ігор 2023 року здобула головні нагороди GOTY / «Найкраща гра року» (чи еквівалент) на всіх п’яти основних церемоніях: Golden Joysticks, BAFTA, GDC Awards, DICE Awards та The Game Awards. Таким чином, вона обійшла таких «важковаговиків», як Legend of Zelda: Breath of the Wild, God of War та Elden Ring (усім не вистачило однієї нагороди), та стала першою такою від заснування премії TGA 10 років тому.

Що цікаво, найбільш різноманітними роками в плані розподілу головних нагород GOTY були 2014-й (Dragon Age: Inquisition, Destiny, Dark Souls 2, Shadow of Mordor), 2019-й (Untitled Goose Game, Sekiro, Outer Wilds, Resident Evil 2 Remake), та 2021-й (It Takes Two, Returnal, Inscryption, Resident Evil 8). З огляду на невтішні тренди у геймдеві з масштабними звільненнями та закриттям студій/проєктів, мабуть, не варто очікувати такого розмаїття переможців найближчі кілька років.

Варто зазначити, що організатори вищезгаданих церемоній по-різному визначають переможців із залученням професійного журі чи профільних медіа. Тож Baldur’s Gate 3 вдалося підкорити максимально широку вибірку експертів. Власне, з релізу влітку 2023 року її не хвалив лише лінивий. Студія Larian, втім, вирішила не планує паразитувати на її успіху — не планується ні доповнень для Baldur’s Gate 3, ні Baldur’s Gate 4. Натомість Larian зосередиться на новій IP, а не на іграх за D&D. Раніше CEO Larian розповів, що наразі студія планує розробку двох ігор, та анонсував повернення до серії ігор Divinity, але поки без конкретики.