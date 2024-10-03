Наступна гра розробника Baldur’s Gate 3 вийде у 2029 році — це не точно, хоча так сказав Свен Вінке

Свен Вінке, голова Larian, розробника Baldur’s Gate 3 каже, що наступний реліз студії може вийти у 2028 або 2029 році. Згодом він закликав не ставитися до цього надто серйозно.

На церемонії нагородження SEA Game Awards 2024 у Малайзії Вінке припустив, що наступна велика рольова гра Larian може вийти приблизно у 2028 або 2029 роках.

«Нам потрібно наполегливо працювати над наступною грою, щоб ми могли повернутися сюди через п’ять років», — сказав він.

Однак сайт IGN поспілкувався з Вінке одразу після події, і він швидко «дав задню» щодо цього невизначеного вікна випуску.

«Я знав, що ви це зрозумієте. Це був просто жарт. Я не знаю, ми випустимо її, коли вона буде готовою. Це великі ігри, і це потребує часу, тому не фіксуйте нас на даті», — сказав він зі сміхом.

Подібний термін не був би дивним, враховуючи, що Larian щойно випустила велетенську Baldur’s Gate 3 минулого року, але точно не відомо, що студія робитиме далі. В березні Вінке сказав, що він думає про «дуже велику RPG, яка затьмарить усіх», і що поточні консолі просто не зможуть з цим впоратися.

Вінке обрав Куала-Лумпур у Малайзії, як місце розташування азійської студії Larian після того, як знайшов багато потенційних працівників у місті:

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«Тут також була дуже жвава індустрія мистецтва та анімації, тому ми подумали, що є підстави для розвитку». Студії в KL зробила дуже багато для гри. Dark Urge був створений у Малайзії, і провідний сценарист для House of Hope також був тут. Одна з наших працівниць вчора сказала мені, що раніше вона відчувала себе просто аутсорсером, але тепер почувається розробником ігор, в її голові відбулися зміни, і це приємно бачити».

Відомо, що в травні відкрилася Larian Studios Warsaw в Польщі, і що вона працює над двома «дуже амбітними» новими рольовими іграми. Однак минулого місяця Вінке пояснив, що створення двох ігор одночасно виявилося величезною проблемою для виробництва, оскільки одну з них «поглинули амбіції тієї, яку ми хочемо випустити першою».

Джерело: IGN