Розробники Baldur’s Gate 3 прагнуть перевершити себе в новому проєкті

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Larian Studios, відома своїм хітом Baldur’s Gate 3, не збирається спочивати на лаврах.

Студія завершує роботу над BG3 і вже готується до створення нового проєкту, який має перевершити попередній успіх. Свен Вінке, генеральний директор Larian Studios, поділився планами компанії в інтерв’ю IGN.

«Baldur’s Gate 3 встановила високу планку якості, тож ми зараз міркуємо, як підняти її ще вище», — зазначив Вінке.

Успіх Baldur’s Gate 3 створив нові виклики для команди. Тепер очікування від студії значно зросли, але розробники налаштовані оптимістично і прагнуть втілити набутий досвід у майбутньому проєкті.

Вінке визнав, що масштаб Baldur’s Gate 3 був новим для команди, що призвело до певних помилок під час розробки. Однак ці уроки стануть основою для вдосконалення процесу створення наступної гри.

Baldur’s Gate 3 встановила низку рекордів у ігровій індустрії, зокрема, здобула звання «Гра року» на всіх основних церемоніях нагородження.

Хоча студія не працюватиме над Baldur’s Gate 4, вони мають амбітні плани щодо створення «ультимативної RPG». Проте реалізація цієї ідеї, за словами розробників, можлива лише з появою PlayStation 6.

Онлайн-курс Front-end developer від Mate academy. Закінчуйте курс з гнучким графіком Front-end developer та починайте заробляти вже через 7 місяців! Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Джерело: IGN, Tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.