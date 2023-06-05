Нацбанк не збиратиме дані про безготівкові платежі українців – фейк розповсюдив підсанкційний ресурс «Страна.юа‎»

Днями ЗМІ опублікували інформацію про те, що Нацбанк збиратиме дані про усі безготівкові платежі українців – щопонеділка до 16.00 банки надсилатимуть інформацію про усі карткові операції своїх клієнтів в за попередній тиждень із зазначенням імені або назви суб’єкта господарювання. У статтях посилались на лист НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р.), однак у Національному банку стверджують, що положення документа трактували помилково.

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Насправді ще з грудня 2022 року Нацбанк періодично отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції. Лист, надісланий банкам – це лише нагадування про своєчасне і коректне надання інформації, яку Нацбанк використовує виключно з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.

У НБУ наголошують, що одним із перших ЗМІ, які розповсюдили помилкову інформацію був підсанкційний ресурс «Страна.юа‎» – із провокаційно недостовірною інтерпретацією.

Інформація, яку отримує Нацбанк вже допомогла виявити обслуговування тіньового ринку, зокрема діяльності нелегального грального бізнесу. Наразі перевірки тривають і стосуються низки банків та небанківських фінансових установ, діяльність яких може порушувати законодавство у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства.

За оцінками Міністерства фінансів України виявлення порушників збільшило розмір податкових надходжень до бюджету: лише за перші п’ять місяців 2023-го року за організацію азартних ігор до бюджету перераховано 2 млрд 378 млн грн, тоді як за весь 2022 рік – лише 731 млн грн (з яких 220 млн грн надійшли у грудні – тобто з моменту початку посиленого нагляду з боку НБУ), і 205 млн грн за 2021 рік.