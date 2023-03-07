НБУ ліквідував «Айбокс Банк» через схеми міскодінгу грального бізнесу — оператор терміналів iBox призупинив поповнення карток Monobank та сервіси

7 березня Правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «Айбокс Банк». Одночасно було прийнято рішення про ліквідацію банку.

Приводом для ліквідації стало систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Фактично, банк звинувачують у неналежній перевірці клієнтів з високим ризиком (які надають послуги з організації та проведення змагань зі спортивного покеру) та неналежній роботі з внутрішніми документами з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Протягом останніх двох років НБУ неодноразово застосовував до банку заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу.

Наприкінці лютого НБУ заявляв про зловживання в банківській сфері з використанням схеми міскодінгу азартних ігор. До неї начебто було залучено 9 банків, а «Айбокс Банк» був серед лідерів за прибутком. Міскодінг – встановлення банком коду торговця (MerchantCategoryCode; MCC), що не відповідає справжньому виду діяльності бізнесу. Це допомагає маскувати платежі від азартних ігор. Гральний бізнес начебто виводив «у тінь» 10 млрд грн обороту на місяць, казали у ВРУ. Як повідомляє ресурс NV, річний оборот ринку азартних ігор в Україні становить 180 млрд грн. З цієї суми гравці завдяки використанню банків (імовірно, утемну) приховують 54 млрд грн, а державний бюджет щороку недоотримує 10 млрд грн.

Як зазначають в НБУ, частка «Айбокс Банку» становила лише 0,1% від активів платоспроможних банків. Тому виведення його з ринку не вплине на стабільність банківської системи України. Крім того, кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу. Також будуть компенсовані відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Однак закриття «Айбокс Банку» може негативно вплинути на клієнтів іншого банку – Monobank. Річ у тім, що ліквідований банк обслуговував розгалужену мережу терміналів iBox, які дозволяли поповнювати картки Monobank без комісії, а також використовувалися для здійснення різноманітних платежів. Наразі мережа терміналів iBox призупинила роботу, сайт iBox також не надає платіжні послуги.

В Monobank вже проінформували своїх клієнтів, що у зв’язку з відкликанням ліцензії у АТ «Айбокс Банк», компанія ТОВ «МЕТАПЕЙ» (оператор мережі терміналів iBox) тимчасово не приймає поповнення на картки. Компанія шукає можливості укласти угоду з іншим банком-партнером, а на це потрібен час. За цих обставин Monobank радить поповнювати картки готівкою іншими шляхами. Без комісії це можна зробити в мережах терміналів EasyPay та City24, а також через каси банків-партнерів «Універсал Банк», «А-Банк» та «Укргазбанк».