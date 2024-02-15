Нацрада: Штрафи та державний контроль діяльності Telegram ─ це «питання часу»

Українська влада робить вже друге голосне твердження стосовно мессенджера Telegram за останні дні. Вчора представник ГУР Міноборони заявив, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України. А тепер каральні заходи впливу мессенджеру пророкує голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк.

В одному з недавніх інтерв’ю голова Нацради зазначила, що Telegram посідає восьме місце серед компаній, що мають найбільший вплив на аудиторію. Водночас, за словами Ольги Герасим’юк, Telegram був на першому місці серед тих джерел, які поширювали найбільше дезінформації про події в Бучі на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. При цьому влада намагалася встановити контакт з адміністрацією телеграму, але безрезультатно.

«В телеграмі нема з ким говорити, — сказала Герасим’юк. — Ми пробували звернутися до телеграму, до платформи. Кілька листів ми відправили, електронні адреси ми знаходили десь в інтернеті, щоби попросити їх вступити з нами в якусь комунікацію, щоби вони видалили певний токсичний контент, який ми спостерігали, і люди про це скаржилися. Але відповіді немає».

Посадовиця вважає, що штрафи та взяття під державний контроль діяльності Telegram та інших компаній, які надають цифрові послуги, — це «питання часу».

Джерело: «Детектор медіа»

Долучайся до конкурсу авторів ІТС! Вигравай круті призи від наших партнерів Logitech - професійне ігрове кермо та низькопрофільні ігрові клавіатури.