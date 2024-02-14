ГУР: Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України

В українській розвідці вважають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв’язання цієї проблеми. Про це розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов:

«Що стосується Telegram, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться».

Юсов додав, на жаль, немає чарівної кнопки, яка вимикає все, що несе загрозу. Тому Україна зараз вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.

«З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Телеграмом виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато» ─ додав Андрій Юсов.

Питання небезпеки Telegram та інших соцмереж, особливо для військових, підіймалося й обговорювалося за останній час кілька разів, зокрема й на вищих державних рівнях — наприкінці вересня 2023 року, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України разом із профільними відомствами почала активний розгляд питання щодо регулювання месенджера Telegram. Здебільшого це пов’язано з поширення на платформі пропаганди та ворожнечі, а також використанням його росіянами для поширення своїх наративів. Також Telegram критикується за відсутність наскрізного шифрування у звичайних чатах (воно є тільки в «секретних чатах» та дзвінках).

Джерело: Укрінформ

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