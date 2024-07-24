Навушники Ol’ Thumpy з резонаторами Гельмгольца — бас, якого немає в жодних інших

Ol’ Thumpy, навушники з двома резонаторами Гельмгольца спроєктував Філіп з YouTube-каналу Pud’s Small Batch Headphones. Дві великі сфери, що стирчать із кожного драйвера, покращують бас.

Резонатор у цих навушниках забезпечує потужні баси, недоступні для інших конструкцій. Різноманітні моделі навушників Філіпа можна придбати, він виготовляє близько 20-50 пар кожного дизайну та продає на власному сайті.

«Ви знаєте, коли ви дуєте в пляшку кока-коли, і вона видає «у-у» — це резонатор Гельмгольца. Він налаштований на певну частоту. Тут резонатор налаштований на 60 Гц, це дуже глибокий басовий тон», — пояснює Філіп.

У кожної моделі Pud’s Small Batch Headphones є видатна дизайнерська особливість. Наприклад, Polycule, має чотири амбушури «щоб друг теж міг слухати». Питання, наскільки це практично — але без сумніву концептуально та оригінально. Це не просто безглузді конструкції. Вони можуть здаватися смішними, але є функціональними та якісно зробленими.

Гуляти в Ol’ Thumpy вулицею — сумнівна справа, але послухати, як звучить бас, та можливо слухати щось постійно — чому б ні? Інше можливе застосування моделей Філіпа — серед діджеїв, які іноді прикрашають голову чудернацькими конструкціями.

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Джерело: PC Gamer

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