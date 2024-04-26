Не гаяли часу. Туреччина створила спеціальні візи для «цифрових кочівників» з України

Туреччина створила спеціальні візи для диджитал-номадів або «цифрових кочівників». Скористатися ними зможуть і українці.

Про це редакції розповів Офіс з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні.

Щоб отримати візу до Туреччини, цифрові кочівники можуть легко розпочати процес подачі заявки через платформу попередньої подачі Digital Nomad GoTürkiye.

Після виконання вимог на цій платформі, що є лише першим кроком процесу, цифрові кочівники отримають «Ідентифікаційний сертифікат цифрового кочівника».

З цим сертифікатом, отриманим від платформи, цифрові кочівники мають продовжити процедури у турецьких консульствах та/або візових центрах.

Хто може стати цифровим кочівником у Туреччині?

Громадяни Франції, Німеччини, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Ірландії, Данії, Греції, Хорватії, Іспанії, Португалії, Австрії, Фінляндії, Швеції, Чехії, Угорщини, Польщі, Словенії, Словаччини, Естонії, Латвії, Литви, Мальти, Болгарії, Румунії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну, Великої Британії, Швейцарії, США, Канади та України у віці від 21 до 55 років можуть подати заявку на отримання візи цифрового кочівника у Туреччину.

Щоб отримати ідентифікаційний сертифікат цифрового кочівника, після реєстрації на платформі необхідно завантажити наступні документи:

Проїзний документ/паспорт, дійсний щонайменше шість місяців з дати прибуття в Туреччину.

Диплом про вищу освіту або документ, що його замінює.

Документ, який підтверджує, що заявник працює як цифровий кочівник:

Контракт, для тих, що працюють на компанію (крім компаній в Туреччині). Трудовий договір між заявником та компанією, якщо заявник є самозайнятою особою (за винятком компаній в Туреччині) Біометричне фото. Документ, який підтверджує, що заявник має щомісячний дохід у 3 000 доларів США або річний дохід у 36 000 доларів США.

Що пропонує Туреччина

Онлайн-курс "Business English" від Laba. Вивчіть базу граматики, лексики та вокабуляру.Використовуйте англійську в спонтанній розмові з колегами та клієнтами.Прокачайте її до впевненого В1 — для розвитку кар’єри в бізнесі. Приєднатись до курсу

З візою цифрового кочівника відвідувачі можуть продовжити своє перебування в Туреччині та користуватися високошвидкісним інтернетом та мобільним зв’язком у її великих містах.

Нагадаємо, на тижні стало відомо, що Кабінет Міністрів заборонив чоловікам віком від 18 до 60 років видачу закордонних паспортів та паспортів громадянина України за межами держави.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.