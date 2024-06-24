«Не треба витрачати час на ТЦК». У «Резерв+» анонсували нові функції

В застосунку для обліку військовозообов’язаних «Резерв+» з’являться нові функції — можливість робити запити в інші реєстри, зворотний звʼязок з Міноборони і спрощений процес рекрутингу.

Про це розповів керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий в інтервʼю для DOU.

За його словами, упродовж літа мають запровадити зворотний зв’язок з Міноборони. Також можна буде подавати запити й брати участь в опитуваннях для військовозобов’язаних.

«Потім додамо можливість робити запити в інші реєстри. Умовно, людина зможе через застосунок подати запит на кшталт „хочу, щоб з ДРАЦС підтягнуло, що в мене троє дітей“. Натискаєш кнопку — підтягує документ-витяг про трьох дітей. І людина може автоматично отримати відстрочку, якщо хоче. Це має бути зручно і військовозобов’язаному, і державі, тому що не треба буде витрачати час ТЦК», — розповів Олег Берестовий.

Також у планах — автоматизувати й спростити процес рекрутингу. Систему «Доброволець», якою нині користуються рекрутингові центри, з часом інтегрують у «Резерв+».

«Ми хочемо, щоб можна було не просто резюме подати, а автоматизувати повний цикл рекрутингу; відстежувати і розуміти статистику. У першій версії людина зможе подати резюме й отримати відповідь на нього із запрошенням або на дзвінок, або в рекрутинговий центр. Потім у застосунку буде показано статус, чи пройшла людина далі і які наступні кроки», — додав він.

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Міністерство оборони працює і над тим, щоб військовозобов’язані могли записуватися на ВЛК і самостійно проходити комісію, без окремої вказівки ТЦК. А восени в «Резерв+» планують додати функціональність, яка допомагатиме підготуватися до служби.