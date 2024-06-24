«Не треба витрачати час на ТЦК». У «Резерв+» анонсували нові функції

В застосунку для обліку військовозообов’язаних «Резерв+» з’являться нові функції — можливість робити запити в інші реєстри, зворотний звʼязок з Міноборони і спрощений процес рекрутингу.
Про це розповів керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий в інтервʼю для DOU.
За його словами, упродовж літа мають запровадити зворотний зв’язок з Міноборони. Також можна буде подавати запити й брати участь в опитуваннях для військовозобов’язаних.
«Потім додамо можливість робити запити в інші реєстри. Умовно, людина зможе через застосунок подати запит на кшталт „хочу, щоб з ДРАЦС підтягнуло, що в мене троє дітей“. Натискаєш кнопку — підтягує документ-витяг про трьох дітей. І людина може автоматично отримати відстрочку, якщо хоче. Це має бути зручно і військовозобов’язаному, і державі, тому що не треба буде витрачати час ТЦК», — розповів Олег Берестовий.
Також у планах — автоматизувати й спростити процес рекрутингу. Систему «Доброволець», якою нині користуються рекрутингові центри, з часом інтегрують у «Резерв+».
«Ми хочемо, щоб можна було не просто резюме подати, а автоматизувати повний цикл рекрутингу; відстежувати і розуміти статистику. У першій версії людина зможе подати резюме й отримати відповідь на нього із запрошенням або на дзвінок, або в рекрутинговий центр. Потім у застосунку буде показано статус, чи пройшла людина далі і які наступні кроки», — додав він.
Міністерство оборони працює і над тим, щоб військовозобов’язані могли записуватися на ВЛК і самостійно проходити комісію, без окремої вказівки ТЦК. А восени в «Резерв+» планують додати функціональність, яка допомагатиме підготуватися до служби.
«Там будуть відеоуроки, тести, а потім і сертифікати. Тобто це буде безпосередньо в застосунку, не треба буде кудись переходити. Наступні оновлення залежатимуть від пріоритетів. Це будуть сервіси не тільки для тих, хто ще не служив, а й для тих, хто уже не служить. Відповідно у „Резерв+“ буде функціональність для ветеранів», — повідомив Олег Берестовий.
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