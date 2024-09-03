Неочікувано: Сильвестр Сталлоне пише приквел «Роккі», який схожий на мультфільм «Леді та Блудько»

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Сильвестр Сталлоне розширює всесвіт «Роккі» новим приквелом. Цей проєкт відрізняється від спінофу «Крід» і зосередиться на молодості самого Роккі Бальбоа. Актор, який є творцем франшизи, вже розпочав роботу над сценарієм.

У нещодавньому інтерв’ю для подкасту Inspire Me Сталлоне розповів, що написав кілька сторінок історії. За його словами, сюжет охопить підліткові роки Роккі та його знайомство з майбутньою дружиною Адріаною.

«Приквел „Роккі“ дуже близький моєму серцю. Я написав кілька сторінок, і здається, що історія пише сама себе», — поділився Сталлоне.

Він порівняв майбутній проєкт з анімаційним фільмом «Леді та Блудько», але з реальними людьми замість собак.

Дія серіалу розгортатиметься у 1960-х роках. Сталлоне планує показати вплив важливих історичних подій на життя персонажів: висадку на Місяць, феміністичний рух, боротьбу за громадянські права та Холодну війну.

Творець «Роккі» розраховує випустити серіал на стрімінговій платформі. Він планує кілька сезонів по 10 епізодів кожен. Такий формат дасть змогу глибше розкрити характери персонажів. Наразі жодна платформа офіційно не підтвердила участь у проєкті.

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Джерело: Gamesradar, Collider

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