Гра Престолів повертається на сцену: RSC оголосила дати театрального приквелу The Mad King

Софія Шадріна

Гра престолів повертається на сцену: RSC оголосила дати театрального приквелу The Mad King / Variety
Гра престолів повертається на сцену: RSC оголосила дати театрального приквелу The Mad King / Variety

Royal Shakespeare Company підтвердила дати прем’єри Game of Thrones: The Mad King — театрального приквелу всесвіту Джорджа Р. Р. Мартіна. Вистава йтиме у Стратфорді-на-Ейвоні з 20 липня по 5 вересня 2026 року. Пріоритетний продаж квитків стартує 14 квітня, загальний — 22 квітня.


Дія п’єси розгортається приблизно за 15 років до подій “Гри престолів” — навколо легендарного турніру у Харренголі. Саме тут принц Реґар Таргарієн здобуває перемогу в лицарському двобої та покладає вінок із синіх зимових троянд на коліна до Лік’яни Старк, проголошуючи її Королевою Кохання і Краси. Цей жест запалює скандал: Лік’яна заручена з Робертом Баратеоном, а Реґар одружений з Еліа Мартелл і має від неї двох дітей. Саме ця мить стає точкою, після якої Семи Королівство більше не буде таким, як раніше.

Серед персонажів п’єси — сам Божевільний Король Ейріс II Таргарієн, Реґар, Старки з Вінтерфелла: Бран, Едард і Бенджен — та їхня сестра Лік’яна. Також на сцені з’являться Роберт Баратеон і Гаулленд Рід — той самий, що в серіалі бився поруч із Едардом у Вежі Радощів наприкінці Повстання Роберта.

Офіційний синопсис вистави обіцяє: зрадницькі змови, тиск стародавніх пророцтв, розпад родинних уз і гра влади, що затягне весь Вестерос у вир.


П’єсу написав Дункан Маклілан, відомий роботами “People, Places and Things” та “Every Brilliant Thing”. Режисер — Домінік Кук, який починав кар’єру в RSC і пізніше поставив “Good”, “Follies” та “The Hollow Crown”. До творчої команди увійшли директори з маріонеток і руху Нік Барнс і Фін Колдвелл, сценограф Хлоя Ламфорд, художник з костюмів Джорджія Макґіннесс і композитор Вілл Стюарт. Сцена буде хрестоподібної форми — таким чином жоден глядач не матиме однакового кута огляду.

Мартін виступає виконавчим продюсером і творцем проєкту. Ще у лютому він написав у своєму блозі: вибір RSC для нього очевидний — Шекспір завжди був джерелом натхнення, а режисери театру стикалися зі схожими викликами у зображенні битв на сцені. П’єсу ко-продюсують Warner Bros. Theater Ventures від імені HBO та Access Entertainment.
Всесвіт Мартіна на екранах активно розширюється. Ми вже писали про “Лицаря сімох королівств” — перший сезон зібрав 95% на Rotten Tomatoes і побив рекорди IMDb у франшизі. А сам Мартін ще у лютому анонсував виставу у своєму блозі, зазначивши, що на підході ще 5-6 спінофів — включно з продовженнями.

Акторський склад поки не оголошено. За словами режисера Домініка Кука, більшість головних персонажів — молоді: Едард Старк, якого у серіалі грав Шон Бін, постане тут у 20-річному віці. Офіційний відкривальний вечір запланований на 8 серпня 2026 року.

Джерело: GameRant

