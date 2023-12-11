Непрохана гостя: в центрі Чумацького шляху виявили стародавню позагалактичну зірку віком більше 10 млрд років

Астрономи виявили зірку поряд з надмасивною чорною дірою в центрі Чумацького шляху — і, ймовірно, вона виникла в меншій галактиці, яку поглинула наша.

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Чумацький Шлях — це ‎дім для понад 100 мільярдів зірок, і хоча переважна більшість тут народилась і виросла, деякі мігрували з інших галактик. Більшість «‎позагалактичних гостей» знаходяться по краях Чумацького шляху, але одна з таких, згідно з дослідженням японських астрономів, уподобала місце в самому центрі — біля надмасивної чорної діри Стрілець A*.

Зірка, про яку йде мова, відома як S0-6, і знаходиться трохи менш як у 11 світлових років від самої чорної діри. Астрономи спостерігали за її рухом протягом восьми років за допомогою телескопа Субару на Гаваях, і прийшли до висновку, що їй понад 10 млрд років.

І що цікаво, цей «‎старожил» подолав досить далекий шлях. Хімічний склад S0-6 не збігався з іншими зірками поблизу або навіть у самому Чумацькому Шляху — натомість він ближчий до зірок з малих галактик, що обертаються навколо нашої, як-от Мала Магелланова Хмара та Карликова галактика Стрільця. Дослідники припускають, що рідну галактику зірки поглинула наша галактика.

Історія походження S0-6 вказує на те, що зірка повинна була подолати щонайменше 50 000 світлових років, перш ніж опинитися на своєму поточному місці (але реальна цифра, швидше за все, набагато вища, оскільки вона повільно зростала б протягом мільярдів років, а не прямувала б до центру).

«Чи справді S0-6 виникла за межами галактики Чумацький Шлях?», — каже Шого Нісіяма, провідний автор дослідження. «У неї є супутники чи вона подорожувала сама? За допомогою подальшого дослідження ми сподіваємося розгадати таємниці зірок поблизу надмасивної чорної діри».

Дослідження було опубліковано в журналі Proceedings of the Japan Academy, Серія B, Фізичні та біологічні науки.

Джерело: New Atlas