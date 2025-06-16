NFT-проєкт Bored Ape Yacht Club приєднався до Telegram

Легендарний NFT-проєкт Bored Ape Yacht Club (BAYC) від Yuga Labs запустив свій канал у Telegram. Вочевидь, один з найвідоміших брендів у світі NFT вирішив доєднатись до екосистеми TON (The Open Network) через зростання популярності подарунків у Telegram, в той час, як ринок NFT у занепаді з 2022 року.

У BAYC повідомили, що Telegram-канал створено для посилення взаємодії з аудиторією та просування ініціатив у Web3-просторі. У перші години після запуску з’явились унікальні цифрові подарунки: Plush Pepe та 6 Golden Cigars. Інтеграція з TON-блокчейном також дозволить створювати лімітовані NFT-стікери.

олишній керівник фонду TON Джастін Хюн запустив інвестиційний додаток Affluent для Telegram з генерацією дохідності та кредитуванням. Паралельно к

Джерело: TON