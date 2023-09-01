Новини Крипто 01.09.2023 о 15:16

Пацієнт скоріше мертвий? Ринок NFT увійшов у свій «‎найгірший період» – обсяг торгів впав на 80%

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Невзаємозамінні токени (NFT), які найчастіше асоціюються з цифровими витворами мистецтва або іншими елементами колекціонування, втратили більшу частину своєї цінності з моменту бурхливого старту.

Згідно з даними DappRadar, місячний обсяг торгів NFT різко впав на 81% із січня 2022 року по липень 2023 року, а провідні Bored Ape Yacht Club і CryptoPunks знизились до мінімальних цін.

«Коли ви дивитеся на діаграми, усе падає. Ми не знаємо, що робити та куди йти», — каже Лоренцо Мелендес, президент NFT-проекту Pudgy Penguins (пропонує цифрові зображення пінгвінів).

2022-й рік для NFT був важким через низку гучних крахів та скандалів у криптогалузі. Однак, якщо криптовалюта відновилась, то невзаємозамінні токени так і не змогли відшукати опору.

Джастін Бібер втратив понад $1,2 млн на своєму NFT Bored Ape — це 95% від початкової вартості «‎сумної мавпи»

Страждають від цього не лише інвестори: NFT-платформа Recur, яку підтримує мільярдер Стів Коен, оголосила про закриття своєї діяльності у листопаді через «‎непередбачені проблеми та зміни в бізнес-ландшафті»; соціальна медіаплатформа NFT Nifty’s, яка співпрацювала з Warner Bros. у створенні NFT на тему Looney Tunes, також заявила про припинення роботи через «брак ‎інвестиційних можливостей»; а NFT-платформа OpenSea завдала удару творцям, зробивши необов’язковою виплату роялті за вторинні продажі робіт.

Є й страх перед потенційними регуляторними репресіями – у понеділок Комісія з цінних паперів і бірж США вжила перших заходів щодо NFT, стверджуючи, що токени, які пропонувала компанія з Лос-Анджелеса, насправді були незареєстрованими цінними паперами.

Попри те, що NFT існують вже понад 10 років, виток їхнього розвитку припав на 2017-й рік, коли Dapper Labs дебютувала зі своєю грою CryptoKitties. Кілька років потому Bored Ape Yacht Club — NFT-колекція мультяшних мавп — вирвалась на сцену, ставши культурною сенсацією, а такі зірки як Мадонна, Періс Хілтон і Джастін Бібер отримали власні версії «‎цифрових мавп». До початку 2022 року ажіотаж досяг апогею, однак відтоді ринок змінив курс практично за всіма показниками.

Пости
Майже ноунейм - блютуз навушники RoHs A6S
Пацієнт скоріше мертвий? Ринок NFT увійшов у свій «‎найгірший період» – обсяг торгів впав на 80%
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

«Ми, мабуть, перебуваємо в найгіршому моменті з початку манії NFT», — сказав Ніколас Лаллемент, співзасновник NFT Price Floor.

Джерело: Bloomberg

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Пости
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Пости
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Пости
Необхідність чи примха? Для чого потрібен XLR мікрофон
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати