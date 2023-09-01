Пацієнт скоріше мертвий? Ринок NFT увійшов у свій «‎найгірший період» – обсяг торгів впав на 80%

Невзаємозамінні токени (NFT), які найчастіше асоціюються з цифровими витворами мистецтва або іншими елементами колекціонування, втратили більшу частину своєї цінності з моменту бурхливого старту.

Згідно з даними DappRadar, місячний обсяг торгів NFT різко впав на 81% із січня 2022 року по липень 2023 року, а провідні Bored Ape Yacht Club і CryptoPunks знизились до мінімальних цін.

«Коли ви дивитеся на діаграми, усе падає. Ми не знаємо, що робити та куди йти», — каже Лоренцо Мелендес, президент NFT-проекту Pudgy Penguins (пропонує цифрові зображення пінгвінів).

2022-й рік для NFT був важким через низку гучних крахів та скандалів у криптогалузі. Однак, якщо криптовалюта відновилась, то невзаємозамінні токени так і не змогли відшукати опору.

Страждають від цього не лише інвестори: NFT-платформа Recur, яку підтримує мільярдер Стів Коен, оголосила про закриття своєї діяльності у листопаді через «‎непередбачені проблеми та зміни в бізнес-ландшафті»; соціальна медіаплатформа NFT Nifty’s, яка співпрацювала з Warner Bros. у створенні NFT на тему Looney Tunes, також заявила про припинення роботи через «брак ‎інвестиційних можливостей»; а NFT-платформа OpenSea завдала удару творцям, зробивши необов’язковою виплату роялті за вторинні продажі робіт.

Є й страх перед потенційними регуляторними репресіями – у понеділок Комісія з цінних паперів і бірж США вжила перших заходів щодо NFT, стверджуючи, що токени, які пропонувала компанія з Лос-Анджелеса, насправді були незареєстрованими цінними паперами.

Попри те, що NFT існують вже понад 10 років, виток їхнього розвитку припав на 2017-й рік, коли Dapper Labs дебютувала зі своєю грою CryptoKitties. Кілька років потому Bored Ape Yacht Club — NFT-колекція мультяшних мавп — вирвалась на сцену, ставши культурною сенсацією, а такі зірки як Мадонна, Періс Хілтон і Джастін Бібер отримали власні версії «‎цифрових мавп». До початку 2022 року ажіотаж досяг апогею, однак відтоді ринок змінив курс практично за всіма показниками.

«Ми, мабуть, перебуваємо в найгіршому моменті з початку манії NFT», — сказав Ніколас Лаллемент, співзасновник NFT Price Floor.

Джерело: Bloomberg