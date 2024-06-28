«Ніхто не здогадається»: фінське сховище ядерних відходів на 100 000 років зберігання не матиме зовнішніх ознак

Перше у світі постійне сховище відходів ядерного палива відкриється пізніше цього року на Олкілуото, малонаселеному фінському острові з пишними лісами в Балтійському морі за три години на північ від Гельсінкі. «Онкало» (фінською «порожнина» або «печера») є одним із найсучасніших об’єктів у своєму роді, призначений для зберігання ядерних відходів на глибині 450 метрів під землею протягом 100 000 років.

Процес поховання ядерних відходів починається на заводі, де під час герметизації автомати виймають відпрацьовані стрижні ядерного палива з місткостей для зберігання та поміщають їх у мідні та чавунні бочки висотою до двох поверхів. Після заповнення ці місткості вагою близько 24 метричних тонн опустяться на ліфті до печери, висіченою у кристалічній основі віком 2 млрд років — на це йде 50 хвилин. Кожне сховище вміщуватиме від 30-40 таких контейнерів, залитих бетоном. Загальна місткість сховища — 3250 каністр або 6500 метричних тонн.

«Планується, що жодних зовнішніх ознак об’єкта не буде. Ніхто навіть не здогадається, що це там, незалежно від того, чи ми говоримо про майбутні покоління, майбутніх інопланетян чи когось іншого», — каже Пасі Туохімаа, менеджер зі зв’язків Posiva, агентства, яке управляє ядерними відходами Фінляндії.

Побудувати таке місце легше, ніж переконати громаду прийняти його. Отримання такого схвалення може зайняти десятиліття, але воно базується на простому принципі.

«Одним із принципів геологічної утилізації є ідея про те, що покоління, які користуються перевагами ядерної енергетики, також повинні платити за рішення та брати участь у ньому», — сказав Родні Юінг, мінералог та матеріалознавець зі Стенфордського університету та співдиректор Центр міжнародної безпеки та співробітництва заклада.

Фінляндія почала пошуки місця для сховища у 1983 році. Протягом десятиліття уряд розглянув чотири локації, зважуючи думку громади разом із геологічними та екологічними критеріями. Еурайокі, містечко з понад 9000 мешканцями, забезпечило найбільшу соціальну підтримку та найкращі природні умови. У 2000 році міська рада проголосувала за схвалення проєкту. Місцеві мешканці були схильні до цього, оскільки за 13 км в Олкілаут вже було розміщено два атомні енергоблоки. Третій був запущений у квітні 2023 року — станція забезпечує третину потреби Фінляндії в електроенергії.

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Джерело: Gizmodo

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