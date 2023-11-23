Новини Софт 23.11.2023 о 09:40 comment views icon

Самопроголошені «пухнасті хакери-геї» із SiegedSec зламали Центр ядерних досліджень США

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Вадим Карпусь

Автор новин

Центр ядерних досліджень Національної лабораторії Айдахо (INL) повідомив про витік даних. Відповідальність за злом центру взяла на себе SiegedSec – група самопроголошених «пухнастих хакерів-геїв». Група заявила, що отримала доступ до конфіденційних даних співробітників, таких як номери соціального страхування, домашні адреси та багато іншого.

«Ми готові укласти угоду з INL. Якщо вони займуться дослідженням створення дівчат-кішок у реальному житті, ми видалимо цей пост», – написала SiegedSec у повідомленні, що повідомляє про витік.

Минулого місяця група SiegedSec провела атаку на НАТО, оприлюднивши внутрішні документи, як відплату проти країн блоку за їхні атаки на права людини. Група зазвичай атакує уряд та пов’язані з ним організації з політичних мотивів. Наприклад, на початку цього року група влаштовувала атаки на уряди штатів за ухвалення антитрансгендерного законодавства.

Представник INL підтвердив факт злому:

«У понеділок, 20 листопада, Національна лабораторія Айдахо визначила, що вона стала ціллю злому даних кібербезпеки у схваленій на федеральному рівні системі постачальника за межами лабораторії, яка підтримує хмарні служби управління персоналом INL. INL вжила негайних заходів для захисту цих співробітників».

Лабораторія заявила, що звернулася до влади з проханням про допомогу у подальших діях. Організація все ще розбирається із цим зламом.

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INL працює як філія Міністерства енергетики США, досліджуючи ядерні реактори, а також інші проєкти, такі як стійка енергетика. У Лабораторії працює понад 5000 осіб.

Джерело: Engadget

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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