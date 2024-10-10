Nintendo представила розумний будильник Alarmo — зі звуками Super Mario та Zelda, датчиком руху та ціною $100

Таємничий гаджет Nintendo, який минулого місяця потрапив у заявку до Федеральної комісії зі зв’язку, виявився не наступною Switch, а розумним ігровим будильником.

Nintendo Alarmo отримав датчик руху, який дозволяє вам відкласти дзвінок за допомогою жесту або вимкнути будильник, просто піднявшись з ліжка (фізичні кнопки теж присутні).

Пристрій пропонує мелодії з п’яти різних ігор для пробудження в 35 різних «аудіосценах» — окрім Super Mario та Zelda, є звуки із Pikmin 4, Splatoon 3 і Ring Fit Adventure.

Додатково пропонуються функції відстеження сну і режими, які дозволяють зробити звук будильника тихішим, інтенсивнішим або поступовим, а також заспокійливі звуки для засинання.

Вартість будильника сягає $100, а у продаж він надійде у 2025 році (водночас передплатники Switch Online можуть придбати його просто зараз).

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Разом з анонсом з’явились і перші огляди. Наприклад, редактор The Verge Крім Велч пише, що будильник виглядає дещо меншим, ніж здавалось в рекламі, та не має сенсорного дисплея; тоді як яскравість регулюється автоматично з огляду на зовнішнє освітлення, а сам дизайн екрана змінюватиметься залежно від вибраного будильника. Нижче кілька фото з огляду:

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