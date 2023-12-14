Новини Ігри 14.12.2023 о 15:53 comment views icon

Nintendo, як і Sony з Microsoft, почала підводити гравцям індивідуальні підсумки року — Year in Review

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Юрій Орос

Автор новин

Nintendo, як і Sony з Microsoft, почала підводити гравцям індивідуальні підсумки року — Year in Review

Слідом за Sony та Microsoft почала підводити своїм гравцям індивідуальні підсумки року й Nintendo. Для цього передбачений спеціальний сайт Year in Review Nintendo.

В пості для соцмережі X (Twitter), Nintendo каже, що користувачі можуть не лише побачити, в які ігри грали найбільше, але й обрати улюблену гру року.

Згадайте, як ви розважалися з іграми на #NintendoSwitch у 2023 році, за допомогою персоналізованого підведення підсумків! Ви зможете побачити, у що ви грали найбільше, обрати улюблену гру року та поділитися своєю статистикою з друзями.

 

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Разом з розбивкою ігор, в які найбільше грав цього року користувач, Nintendo покаже ваші ігрові тенденції — діаграму, яка розбиває ігровий час на консолі Switch за жанрами. Звісно ж, Nintendo сконденсує ці дані та інформацію про найзайнятіші місяці з точки зору ігрового часу на картках, якими можна буде ділитися в соцмережах.

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