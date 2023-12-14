Nintendo, як і Sony з Microsoft, почала підводити гравцям індивідуальні підсумки року — Year in Review

Слідом за Sony та Microsoft почала підводити своїм гравцям індивідуальні підсумки року й Nintendo. Для цього передбачений спеціальний сайт Year in Review Nintendo.

В пості для соцмережі X (Twitter), Nintendo каже, що користувачі можуть не лише побачити, в які ігри грали найбільше, але й обрати улюблену гру року.

Згадайте, як ви розважалися з іграми на #NintendoSwitch у 2023 році, за допомогою персоналізованого підведення підсумків! Ви зможете побачити, у що ви грали найбільше, обрати улюблену гру року та поділитися своєю статистикою з друзями.

Look back at all the fun you had with #NintendoSwitch games in 2023 with a personalized wrap-up! You can see what you played most, choose your favorite game of the year, and share your stats with friends. See your #NintendoSwitch2023 Year in Review here: https://t.co/5VR8vnCX1I pic.twitter.com/yV3TkR11JV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 13, 2023

Разом з розбивкою ігор, в які найбільше грав цього року користувач, Nintendo покаже ваші ігрові тенденції — діаграму, яка розбиває ігровий час на консолі Switch за жанрами. Звісно ж, Nintendo сконденсує ці дані та інформацію про найзайнятіші місяці з точки зору ігрового часу на картках, якими можна буде ділитися в соцмережах.