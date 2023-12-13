Xbox та Playstation персонально підсумовують ігровий рік

Xbox та Playstation майже синхронно почали індивідуально підсумовувати ігровий рік, як це робить Google або музичні сервіси. У Sony це називається Wrap-Up, у Microsoft — 2023 Year in review.

PlayStation 2023 Wrap-Up генерує картки з підсумками головних ігор, зароблених трофеїв, щомісячної ігрової статистики та персонального стилю, передає Engadget. Кнопка внизу інтерфейсу відкриває картки, якими можна поділитися з друзями чи підписниками. Sony також «рекомендуватиме» ігри, які гравець ще не купив, але які відповідають його індивідуальному стилю.

Підбиття підсумків доступне лише в окремих регіонах, куди Україна не входить.

Xbox надає детальну інформацію про те, скільки ви грали і які ігри справді сподобалися. Підсумки 2023 року показують загальний час гри на системі за минулий рік, найактивніший місяць, коли ви були найактивнішими на Xbox, загальні досягнення та найпопулярніші жанри у вигляді кругової діаграми, яка може дати уявлення про те, чи змінюються ігрові уподобання з часом. Також не для української аудиторії.