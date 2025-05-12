Nintendo заблокує Switch за піратство або моддинг, — зміна в угоді про користування

Nintendo Switch 2

Nintendo оновила угоду користувача напередодні запуску Switch 2. Компанія прямо каже, що за порушення правил ваша консоль стане «цеглою».

Разом з цим обліковий запис може стати «назавжди непридатними для використання». Nintendo оновила угоду користувача вперше з 2021 року. Вона передбачає, що будь-які спроби модифікації, зламу, обходу захистів або запуску стороннього ПЗ — підстави для жорстких санкцій. Попередня версія угоди користувача була м’якшою і лише забороняла адаптацію чи зміну акаунта.

«Ви визнаєте, що в разі недотримання наведених обмежень Nintendo може зробити сервіси облікового запису Nintendo та/або відповідний пристрій Nintendo назавжди непридатним для використання повністю або частково», – жорстко пише компанія.

Заборонено не лише зламати консоль, а також:

запускати несанкціоноване ПЗ або копії ігор;

декомпілювати або дизасемблювати сервіси;

змінювати захист або обхідні механізми;

використовувати обладнання чи ПЗ, яке виводить консоль із режиму, описаного в документації.

Це чітка спроба закрити лазівки для моддингу та джейлбрейку Процес зняття обмежень, що дозволяє отримати повний доступ до файлової системи пристрою.

. Оновлення правил відбувається за кілька тижнів до релізу Switch 2, яка буде сильніше покладатися на цифрові версії, а не картриджі. Враховуючи, що цінова політика Nintendo бажала кращого, а зараз стане ще жорсткішою, то компанія грає на випередження з тими, хто хоче обійти систему. Як бачимо, компанія бореться не тільки з перекупами.

Nintendo і без цього відома жорстким ставленням до піратства. Вона неодноразово погрожувала судом творцям емуляторів, ROM-сайтам і навіть ентузіастам, які просто запускали старі ігри на ПК. Нині компанія переходить до ще більш ультимативного інструменту — блокування самих пристроїв.

Незрозуміло, як саме Nintendo буде виявляти порушення. Але в політиці конфіденційності вказано, що компанія збирає детальну інформацію про помилки: час, дії користувача, стан програми, надісланий контент. Також у нових правилах з’явився пункт про можливість «відстежувати та записувати вашу відео- та аудіовзаємодію з іншими користувачами» — зокрема в новій системі GameChat, яка готується для Switch 2.

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Nintendo давно наполягає, що копіювання або модифікація навіть власних ігор — поза законом. Тому можна забути про те, щоб зробити бекап або запустити гру через емулятор, який працює краще за оригінальну консоль.

У користувача залишається два варіанти: грати за правилами Nintendo або втратити консоль, яка коштувала $450, без пояснень, якщо щось піде не так. Згадується приклад Xbox, коли геймера з бібліотекою на $40 000 перманентно забанили — але він не порушив жодного правила. Тож тут постає логічне питання: а що робити, якщо потрапиш під «гарячу руку» японського гіганта?

Джерело: Game File