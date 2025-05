Оглядачі показали чип Nintendo Switch 2 та проаналізували продуктивність — вона може бути у 7 разів більшою

Користувач X Kurnarl, відомий технічними аналізами чипів, та YouTube-оглядач Geekerwan придбали та проаналізували чип консолі Nintendo Switch 2.

Ентузіасти змогли придбати плату нової консолі Nintendo на ринку вживаних товарів у Китаї. На цій платформі часто з’являються невипущені процесори AMD та Intel, зокрема ранні інженерні зразки. Вартість плати зі встановленим чипом становила лише близько $138.

Щоправда, плата не працює. Її можна увімкнути, проте зображення не виводиться. Ймовірно, це дефектне обладнання призначалося для утилізації, але вочевидь не було знищене. Втім, цього матеріалу вистачає для аналізу.

Дослідники підтвердили використання у Nintendo Switch 2 процесора NVIDIA T239 з GPU Ampere (1536 ядер CUDA). Про використання цього чипу у продукції Nintendo вперше повідомив надійний інсайдер NVIDIA Kopite7kimi. Зараз Geekerwan опублікував детальний аналіз процесора, зображення друкованої плати та дані симуляції продуктивності.

SoC виготовлена на 36 тижні 2024 року, тож попри досить стару архітектуру процесор можна вважати відносно новим. Плата також містить два чипи Hynix LPDDR5 обсягом 6 ГБ на 128-бітній шині з пропускною здатністю 8533 МТ/с. Проте очікується, що серійна Switch 2 працюватиме на нижчих швидкостях. Також опубліковане порівняння плат попередніх та нових консолей. Відео має англійські субтитри.

Kurnarl опублікував знімок кристала, який доступний у високій роздільній здатності. Він підтверджує компонування та маркування процесора, наявність 8 ядер ARM Cortex-A78C, 4 МБ кешу L2 та GPU NVIDIA Ampere з 1536 ядрами CUDA. Загальна площа кристала становить 207 мм², що приблизно вдвічі більше, ніж у Tegra X1 і близько до графічного процесора GA107.

The world’s first Nintendo Switch 2 Dieshot

Samsung 8N

8Core A78C,Share 4M L2

1536Cuda/6TPC ampere GPU

A detailed process and chip analysis report will be released on Youtube and Bili at 9:30 pm tomorrow.

High-resolution photos in Telegram group:https://t.co/MI6oCa2yOA pic.twitter.com/tEnMZ2kIqG

— Kurnal (@Kurnalsalts) May 7, 2025