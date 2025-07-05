Nissan відкликає 450 тис. авто через ризик відмови двигуна VC-Turbo — можуть зупинитись просто на ходу

Infiniti QX55 з двигуном VC-Turbo

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Сміливі інженерні експерименти — річ благородна. Але іноді вони мають неприємні наслідки. Nissan відчула це на власному досвіді. І тепер майже пів мільйона автомобілів із технологією змінного ступеня стиснення VC-Turbo відкликають через загрозу відмови двигуна.

Що за проблема з VC-Turbo?

Ідея двигуна Nissan VC-Turbo звучала амбітно. В ньому використовується система зміни ступеня стиснення, що дозволяє одному й тому ж двигуну працювати як в потужному, так і в економічному режимі. Зміна відбувається на льоту — залежно від потреб.

На папері це виглядало як інженерне диво. Та в реальності дебют цієї технології в Infiniti QX50 розчарував: ані справжньої потужності, ані видатної економії не сталося. А тепер з’явилась нова проблема, значно серйозніша — можлива відмова двигуна.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оголосила масштабне відкликання 443 899 автомобілів з VC-Turbo. До списку потрапили:

Infiniti QX50 (2019–2022) — 84 536 авто

Infiniti QX55 (2022) — 5 124 авто

Nissan Altima (2019–2020) — 5 685 авто

Nissan Rogue (2021–2024) — 348 554 авто

Nissan виявила дефекти підшипників у двигунах VC-Turbo об’ємом 1.5 л (три циліндри) та 2.0 л (чотири циліндри). Через дефекти підшипників або допоміжних компонентів може виникнути серйозне пошкодження двигуна. У гіршому випадку — повна його відмова під час руху, що несе загрозу аварії через втрату тяги.

Але є і добрі новини: підшипники зазвичай не ламаються миттєво. У водіїв буде час помітити сторонні шуми чи зниження потужності й вчасно звернутись до сервісу.

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Власникам автомобілів Nissans з двигунами VC-Turbo не варто панікувати. Хоч відкликання і велике, але, за оцінками NHTSA, лише 1,2% двигунів реально мають дефект. Решта — формально відкликають для перевірки. Усі роботи в межах кампанії покриває Nissan, і для власника вони будуть безкоштовними. Щоб дізнатися, чи підпадає ваш автомобіль під відкликання, варто зайти на сайт NHTSA і ввести VIN-код.

Словом, навіть найсміливіші технології потребують ретельної перевірки в реальному житті. VC-Turbo мав потенціал стати проривом, але поки що викликає здебільшого головний біль. Добре, що Nissan не замовчує проблему й бере відповідальність. Бо в питаннях двигуна — краще перестрахуватись, ніж чекати на дорозі евакуатор.

Джерело: jalopnik

Розділ Авто виходить за підтримки ?

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