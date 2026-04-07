Nissan Xterra не вийде як електромобіль

Новини Авто 07.04.2026

Електрика скінчилася: Nissan скасувала електричний Xterra, залишивши класичний ДВЗ

Вадим Карпусь

Nissan переглядає свої плани щодо електрифікації модельного ряду автомобілів. Компанія вирішила скасувати проєкт повністю електричної версії позашляховика Xterra і натомість готує модель із традиційним бензиновим двигуном та гібридною силовою установкою.


Понад рік тому Nissan анонсував масштабне оновлення модельного ряду автомобілів — до 2027 року планували представити 10 нових або оновлених моделей. Після оновленого Nissan Leaf 2026 модельного року, а також Rogue, Pathfinder і Sentra, у 2028 році мав з’явитися абсолютно новий “пригодницький” електричний позашляховик.

Йшлося про нове покоління Nissan Xterra — популярного в минулому рамного позашляховика, який планували збирати на заводі в Кантоні (штат Міссісіпі, США) із використанням акумуляторів від SK On місцевого виробництва.

Свого часу Xterra добре зайшов на ринку як доступніша альтернатива таким моделям, як Toyota 4Runner та Ford Bronco. Але після 2015 року Nissan зняла його з виробництва. Тому що покупці почали масово переходити на більш економні кросовери, зокрема Honda CR-V та Toyota RAV4.


Тепер ситуація змінюється, але не так, як очікували фанати електрокарів. Старший віцепрезидент Nissan Americas Понз Пандікутіра заявив на автосалоні в Нью-Йорку, що новий Xterra не отримає повністю електричної версії.

За його словами, у лінійці буде “чистий ДВЗ” — бензиновий V6 без жодної електрифікації. Після цього компанія планує створити гібридну версію на основі цієї моделі. При цьому деталі гібридної системи поки що не визначені.

“Яким саме буде гібрид, коли він з’явиться і скільки часу пройде після запуску бензинової версії — це ще в процесі опрацювання”, — заявив Понз Пандікутіра.

Цікаво, що ще в грудні він заявляв, що новий Xterra “не може бути лише бензиновим” і компанія розглядала різні варіанти: EREV, м’який гібрид або плагін систему. Зараз фокус змістився.

Очікується, що новий Xterra, як і Nissan Frontier, отримає рамну конструкцію  і модернізований 3,8-літровий двигун V6.

Nissan фактично поставив електричну версію Xterra на паузу і робить ставку на перевірену бензинову силову установку формулу. Отже, перехід на електротягу в лінійці рамних позашляховиків Nissan відкладається, принаймні у найближчій перспективі.

Новий Nissan N7 забезпечує 510-625 км пробігу при ціні від $16500

Джерело: electrek

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ford тепер стягує додаткову плату за передній багажник в авто
До 950 км ходу і зарядка за 9 хвилин: BYD показала електричний SUV Great Tang
Електрокари все? Заводи батарей у США перекваліфіковуються на акумулятори для ШІ-датацентрів
BYD запускає глобальну мережу Flash Charging: зарядка електромобіля за 5 хвилин
Розетка на колесах: Volkswagen показала ID.3 Neo з новими функціями та збільшила запас ходу ID.4 й ID.5
Перший тест-драйв нового Xiaomi SU7 2026: "Apple Car", якого не сталося
Оновлений Xiaomi SU7 отримає лідар, 900+ км автономності та зарядку за 15 хвилин
Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі
Представлений AUDI E7X: великий SUV з 670 к.с., 751 км запасу ходу і LiDAR
Вийшов Chery QQ3 EV від $8530: запас ходу до 420 км та зарядка за 16 хвилин
Toyota C-HR+ отримав 150 кВт зарядку і до 607 км ходу
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027: кнопки знову на кермі, ChatGPT у салоні й обмін даними про ями
Топ-10 електромобілів в Україні: як змінились ціни та пропозиція після запровадження ПДВ
В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік
BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю
Представлений Porsche Cayenne S Electric: до 666 к.с., 653 км запасу ходу і зарядка за 16 хвилин
Анонсований BMW i3 2026: запас ходу 700+ км і потужність як у M3
BMW інвестувала €10 млрд у електромобілі та націлилася на 50% продажів до 2030 року
В Україну завезли майже пів мільйона авто за 2025 рік: Tesla Model Y в топі, а середній вік — 9 років
Tesla підняла ціну на Cybertruck AWD на $10000 за 10 днів після анонсу
