Nissan Xterra не вийде як електромобіль

Nissan переглядає свої плани щодо електрифікації модельного ряду автомобілів. Компанія вирішила скасувати проєкт повністю електричної версії позашляховика Xterra і натомість готує модель із традиційним бензиновим двигуном та гібридною силовою установкою.





Понад рік тому Nissan анонсував масштабне оновлення модельного ряду автомобілів — до 2027 року планували представити 10 нових або оновлених моделей. Після оновленого Nissan Leaf 2026 модельного року, а також Rogue, Pathfinder і Sentra, у 2028 році мав з’явитися абсолютно новий “пригодницький” електричний позашляховик.

Йшлося про нове покоління Nissan Xterra — популярного в минулому рамного позашляховика, який планували збирати на заводі в Кантоні (штат Міссісіпі, США) із використанням акумуляторів від SK On місцевого виробництва.

Свого часу Xterra добре зайшов на ринку як доступніша альтернатива таким моделям, як Toyota 4Runner та Ford Bronco. Але після 2015 року Nissan зняла його з виробництва. Тому що покупці почали масово переходити на більш економні кросовери, зокрема Honda CR-V та Toyota RAV4.





Тепер ситуація змінюється, але не так, як очікували фанати електрокарів. Старший віцепрезидент Nissan Americas Понз Пандікутіра заявив на автосалоні в Нью-Йорку, що новий Xterra не отримає повністю електричної версії.

За його словами, у лінійці буде “чистий ДВЗ” — бензиновий V6 без жодної електрифікації. Після цього компанія планує створити гібридну версію на основі цієї моделі. При цьому деталі гібридної системи поки що не визначені.

“Яким саме буде гібрид, коли він з’явиться і скільки часу пройде після запуску бензинової версії — це ще в процесі опрацювання”, — заявив Понз Пандікутіра.

Цікаво, що ще в грудні він заявляв, що новий Xterra “не може бути лише бензиновим” і компанія розглядала різні варіанти: EREV, м’який гібрид або плагін систему. Зараз фокус змістився.

Очікується, що новий Xterra, як і Nissan Frontier, отримає рамну конструкцію і модернізований 3,8-літровий двигун V6.

Nissan фактично поставив електричну версію Xterra на паузу і робить ставку на перевірену бензинову силову установку формулу. Отже, перехід на електротягу в лінійці рамних позашляховиків Nissan відкладається, принаймні у найближчій перспективі.

Джерело: electrek