Ностальгія без страждань: Windows 7 і Vista повернулися як готові ISO зі всіма оновленнями

Windows 7 і Vista повернулися: ентузіаст підготував готові ISO з сучасними оновленнями

Найновіша ОС Windows 11 подобається далеко не всім. Багато хто намагається пересидіти на Windows 10 якомога довше, а хтось взагалі віддає перевагу ще більш раннім версіям. Тож якщо вам хочеться знову попрацювати з Windows 7 або навіть Windows Vista, один ентузіаст зробив це можливим. Фанатський проєкт фактично “оживив” обидві операційні системи, підготувавши готові до встановлення ISO-образи з усіма необхідними оновленнями.

На тлі неоднозначної репутації Windows 11, де майже кожне велике оновлення супроводжується новими проблемами, частина користувачів усе частіше дивиться в бік старіших версій Windows. Саме для таких поціновувачів класики й з’явився цей проект. Ентузіаст під ніком Bob Pony зібрав і виклав оновлені інсталяційні образи Windows 7 та Windows Vista, які можна встановити без додаткових маніпуляцій.

Офіційно обидві системи давно втратили підтримку Microsoft і більше не отримують стандартних оновлень безпеки. Водночас автор проєкту вручну інтегрував усі необхідні патчі. У випадку з Windows Vista набір оновлень доведений фактично до січня 2026 року. Це стало можливим завдяки програмі Premium Assurance Updates — вона стала фінальним етапом підтримки Vista і за логікою близька до Extended Security Updates, які Microsoft застосовує для Windows 10.

Перед встановленням варто зважити на ризики. Оскільки Microsoft більше не підтримує ні Windows 7, ні Windows Vista, у майбутньому система може стати вразливою до нових загроз. Для максимальної безпеки не рекомендується виходити в інтернет з комп’ютера, на якому встановлена непідтримувана версія Windows. Також підтримку старих версій ОС припинили Google для Chrome та Steam.

Найбезпечніші сценарії використання — це окремий “ретро-ПК” без важливих даних або запуск системи у віртуальній машині. У такому середовищі Windows 7 чи Vista працюватиме в ізольованій “пісочниці” й не матиме доступу до основної системи.

За бажання ISO-образи можна завантажити за посиланнями, які опублікував Bob Pony, і встановити напряму на комп’ютер, або ж створити завантажувальний носій — USB-флешку чи DVD-диск.

Джерело: pcworld

