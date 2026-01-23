Ностальгія без страждань: Windows 7 і Vista повернулися як готові ISO зі всіма оновленнями

Windows 7 і Vista повернулися: ентузіаст підготував готові ISO з сучасними оновленнями

Найновіша ОС Windows 11 подобається далеко не всім. Багато хто намагається пересидіти на Windows 10 якомога довше, а хтось взагалі віддає перевагу ще більш раннім версіям. Тож якщо вам хочеться знову попрацювати з Windows 7 або навіть Windows Vista, один ентузіаст зробив це можливим. Фанатський проєкт фактично “оживив” обидві операційні системи, підготувавши готові до встановлення ISO-образи з усіма необхідними оновленнями.

На тлі неоднозначної репутації Windows 11, де майже кожне велике оновлення супроводжується новими проблемами, частина користувачів усе частіше дивиться в бік старіших версій Windows. Саме для таких поціновувачів класики й з’явився цей проект. Ентузіаст під ніком Bob Pony зібрав і виклав оновлені інсталяційні образи Windows 7 та Windows Vista, які можна встановити без додаткових маніпуляцій.

Here's Windows Vista ISOs (x86 and x64) with all of the security updates installed including last updates released via Premium Assurance up to January 2026.

FYI: No additional drivers and patches like ACPI have been added.https://t.co/iWYS2jQiuW Mirror: https://t.co/DaYLdwLC9V https://t.co/GxOntEDFYJ pic.twitter.com/SsrBFIlJYw — BobPony.com (@TheBobPony) January 21, 2026

Офіційно обидві системи давно втратили підтримку Microsoft і більше не отримують стандартних оновлень безпеки. Водночас автор проєкту вручну інтегрував усі необхідні патчі. У випадку з Windows Vista набір оновлень доведений фактично до січня 2026 року. Це стало можливим завдяки програмі Premium Assurance Updates — вона стала фінальним етапом підтримки Vista і за логікою близька до Extended Security Updates, які Microsoft застосовує для Windows 10.

The most ULTIMATE Windows 7 x64 ever, includes bunch of languages and all of the updates (including ESUs) preinstalled up to January 2026! USB 3.x, NVMe, and some network adapter drivers are integrated! 😎 x64 ISO Download: https://t.co/Gs4fxRHJiZ Contains the following… pic.twitter.com/HgJ874OQm2 — BobPony.com (@TheBobPony) January 17, 2026

Перед встановленням варто зважити на ризики. Оскільки Microsoft більше не підтримує ні Windows 7, ні Windows Vista, у майбутньому система може стати вразливою до нових загроз. Для максимальної безпеки не рекомендується виходити в інтернет з комп’ютера, на якому встановлена непідтримувана версія Windows. Також підтримку старих версій ОС припинили Google для Chrome та Steam.

Найбезпечніші сценарії використання — це окремий “ретро-ПК” без важливих даних або запуск системи у віртуальній машині. У такому середовищі Windows 7 чи Vista працюватиме в ізольованій “пісочниці” й не матиме доступу до основної системи.

За бажання ISO-образи можна завантажити за посиланнями, які опублікував Bob Pony, і встановити напряму на комп’ютер, або ж створити завантажувальний носій — USB-флешку чи DVD-диск.

Джерело: pcworld