Новини Софт 22.01.2026 comment views icon

Windows 11 отримує нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Windows 11 нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм
Paint із ШІ-розмальовками, Блокнот з Markdown та помилка 0x803F8001: що нового в Windows 11

Microsoft анонсувала низку нових функцій для стандартних програм Windows 11: “Блокнот” та Paint. Оновлення додають інструменти на базі ШІ та практичні покращення, орієнтовані на тих, хто регулярно користується цими програмами. Але водночас з’явилися повідомлення про серйозну помилку, через яку частина вбудованих програм Windows 11 узагалі не запускається.

Нові можливості “Блокнота” у Windows 11

“Блокнот” отримує розширену підтримку Markdown. Зокрема, додали закреслення тексту та вкладені списки. Усі звичні Markdown-скорочення працюють, як і раніше, але тепер форматування можна застосовувати й через панель інструментів у верхній частині вікна — без ручного введення синтаксису.

Крім цього, у “Блокноті” з’явиться нове вікно Welcome Experience. Воно інформуватиме користувачів про свіжі можливості після оновлень. З огляду на те, як часто Microsoft зараз оновлює “Блокнот”, така підказка стане корисною для тих, хто хоче швидко орієнтуватися в нововведеннях.

Windows 11 нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм
Нове у “Блокноті” / Windows Central

Також компанія заявила, що генерація тексту в “Блокноті” стане швидшою завдяки “потоковому” виведенню результату — згенерований текст з’являтиметься поступово, в реальному часі, без очікування завершення всього процесу. І ще “Блокнот” тепер дозволяє працювати з таблицями.

Paint отримує ШІ Coloring Book

У Paint з’являється новий режим Coloring Book, який використовує вбудований NPU у Copilot+ PC для створення контурних малюнків під розфарбовування. Щоб скористатися функцією, потрібно відкрити Paint, обрати пункт Coloring Book у меню Copilot, описати бажаний сюжет і натиснути Generate. Програма згенерує унікальний набір сторінок для розмальовування на основі текстового запиту.

Windows 11 нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм
Генерація розмальовок у Paint / Windows Central

Окрім цього, Paint отримує нову функцію fill tolerance. Вона дозволяє регулювати, наскільки агресивно інструмент заливки заповнює вибрану область. Користувач може зменшити чутливість, щоб заливка не “захоплювала” зайві ділянки полотна.

Нові можливості вже почали розгортатися для учасників Windows Insider у каналах Canary та Dev. Для всіх користувачів Windows 11 оновлення стануть доступними найближчими тижнями.

Помилка 0x803F8001 і проблеми із запуском програм у Windows 11

На тлі анонсу оновлень з’явилися численні скарги на помилку 0x803F8001. Користувачі повідомляють, що “Блокнот”, Snipping Tool та інші програми з Microsoft Store відмовляються запускатися. Помилку часто супроводжує системне повідомлення з кодом файлової помилки (-2143322111).

За словами незалежного консультанта Microsoft Гарольда Мілана, код 0x803F8001 зазвичай виникає, коли Microsoft Store не може коректно перевірити ліцензії застосунків. Причиною можуть бути пошкоджений кеш Store, тимчасові проблеми синхронізації облікового запису або збій реєстрації магазину, а не втрата даних.

Спецпроєкти
Головні тренди 2026-го у відеоспостереженні – від ШІ-обробки до звуку. Розбираємо з експертами VIATEC
Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди
Windows 11 нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм
Помилка 0x803F8001 / X/@therealzomb

Серед рекомендованих рішень — скидання кешу Microsoft Store через wsreset.exe, повторний вхід у Store, тимчасове вимкнення VPN або проксі та повторна реєстрація Store через PowerShell із правами адміністратора. За повідомленнями користувачів, ці дії часто допомагають відновити роботу програм без перевстановлення Windows. Microsoft і ASUS, за наявною інформацією, вже знають про проблему.

Джерело: windowscentral, windowsreport

Популярні новини

arrow left
arrow right
Розробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960 ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — але довелося попрацювати
ChatGPT відкриває магазин застосунків та запрошує бізнес користуватися — SDK все ще бета
CEO Hugging Face: ”Маємо “бульбашку” LMM, а не ШІ, яка лусне наступного року”
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
Професійний банан: Google розгортає Nano Banana Pro на Gemini 3 Pro
Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
Google виправила безліч багів Pixel у Android 16 QPR3 Beta 2
Колишній CEO Intel: “Бульбашку ШІ луснуть квантові обчислення”
Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку
Google зменшив безплатні ліміти на Gemini 3 Pro через "високий попит”
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
ШІ-бульбашка здувається: Dell відмовляється від AI-маркетингу ноутбуків
Будівництво датацентрів ШІ створило дефіцит міді: нестача 300 тис. тонн в цьому році та 30% до 2035
LG й Mozilla "дали задню": можна буде знести Copilot та вимкнути ШІ у Firefox
Amazon переклав огляд серіалу "Фолаут" на ШІ: той переніс дію в 1950-ті роки і дратував глядачів штучним голосом
Китай запустив розподілений обчислювач ШІ довжиною 55 000 км — мережа охоплює 40 міст
OnePlus тепер блокує смартфони після встановлення "старішої" прошивки
Вайбкодинг в Google Antigravity видалив всі файли на диску D без дозволу користувача
ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Нідерландський суд визнав шлюб недійсним через обітниці, написані ChatGPT
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати