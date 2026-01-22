Windows 11 отримує нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм

Paint із ШІ-розмальовками, Блокнот з Markdown та помилка 0x803F8001: що нового в Windows 11

Microsoft анонсувала низку нових функцій для стандартних програм Windows 11: “Блокнот” та Paint. Оновлення додають інструменти на базі ШІ та практичні покращення, орієнтовані на тих, хто регулярно користується цими програмами. Але водночас з’явилися повідомлення про серйозну помилку, через яку частина вбудованих програм Windows 11 узагалі не запускається.

Нові можливості “Блокнота” у Windows 11

“Блокнот” отримує розширену підтримку Markdown. Зокрема, додали закреслення тексту та вкладені списки. Усі звичні Markdown-скорочення працюють, як і раніше, але тепер форматування можна застосовувати й через панель інструментів у верхній частині вікна — без ручного введення синтаксису.

Крім цього, у “Блокноті” з’явиться нове вікно Welcome Experience. Воно інформуватиме користувачів про свіжі можливості після оновлень. З огляду на те, як часто Microsoft зараз оновлює “Блокнот”, така підказка стане корисною для тих, хто хоче швидко орієнтуватися в нововведеннях.

Також компанія заявила, що генерація тексту в “Блокноті” стане швидшою завдяки “потоковому” виведенню результату — згенерований текст з’являтиметься поступово, в реальному часі, без очікування завершення всього процесу. І ще “Блокнот” тепер дозволяє працювати з таблицями.

Paint отримує ШІ Coloring Book

У Paint з’являється новий режим Coloring Book, який використовує вбудований NPU у Copilot+ PC для створення контурних малюнків під розфарбовування. Щоб скористатися функцією, потрібно відкрити Paint, обрати пункт Coloring Book у меню Copilot, описати бажаний сюжет і натиснути Generate. Програма згенерує унікальний набір сторінок для розмальовування на основі текстового запиту.

Окрім цього, Paint отримує нову функцію fill tolerance. Вона дозволяє регулювати, наскільки агресивно інструмент заливки заповнює вибрану область. Користувач може зменшити чутливість, щоб заливка не “захоплювала” зайві ділянки полотна.

Нові можливості вже почали розгортатися для учасників Windows Insider у каналах Canary та Dev. Для всіх користувачів Windows 11 оновлення стануть доступними найближчими тижнями.

Помилка 0x803F8001 і проблеми із запуском програм у Windows 11

На тлі анонсу оновлень з’явилися численні скарги на помилку 0x803F8001. Користувачі повідомляють, що “Блокнот”, Snipping Tool та інші програми з Microsoft Store відмовляються запускатися. Помилку часто супроводжує системне повідомлення з кодом файлової помилки (-2143322111).

За словами незалежного консультанта Microsoft Гарольда Мілана, код 0x803F8001 зазвичай виникає, коли Microsoft Store не може коректно перевірити ліцензії застосунків. Причиною можуть бути пошкоджений кеш Store, тимчасові проблеми синхронізації облікового запису або збій реєстрації магазину, а не втрата даних.

Серед рекомендованих рішень — скидання кешу Microsoft Store через wsreset.exe, повторний вхід у Store, тимчасове вимкнення VPN або проксі та повторна реєстрація Store через PowerShell із правами адміністратора. За повідомленнями користувачів, ці дії часто допомагають відновити роботу програм без перевстановлення Windows. Microsoft і ASUS, за наявною інформацією, вже знають про проблему.

