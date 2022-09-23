Nothing тизерить нові TWS-навушники Ear Stick — з кейсом у формі губної помади

Nothing, лондонська технологічна компанія, яку створив співзасновник OnePlus Карл Пей, готується випустити свою пару навушників після торішніх Ear 1.

У серії зображень, опублікованих компанією, щоправда, видно лише новий чохол для заряджання навушників – він має циліндричну форму та нагадує тюбик губної помади.

Ear (stick). Supremely comfortable. Exquisitely unique. Revealed exclusively on Chet Lo’s SS23 runway. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR — Nothing (@nothing) September 22, 2022

Проте менеджер зі зв’язків із громадськістю Nothing у США Льюїс Хопкінс пише, що повністю оновилися і самі навушники, яких поки що ми побачити не можемо.

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Про вихід нової моделі Ear Stick почали говорити на початку цього року напередодні презентації смартфона Nothing Phone 1. За чутками, новий продукт повинен був мати багато спільного з дизайном Ear 1 – за винятком силіконових вставок. Були припущення, що їх анонсують разом із дебютним смартфоном Nothing – проте під час запуску Phone 1 про навушники не сказали жодного слова.

У прес-релізі Nothing обіцяє, що навушники будуть «легкі як пір’їнка» із надзвичайно зручним ергономічним дизайном, що адаптується до вух. Компанія також вихваляється «унікальним» чохлом для зарядки, натхненним «класичними косметичними формами» і досить зручним, щоб його можна було просто носити в кишені.

За словами Карла Пея, його мотивацією для запуску Nothing була індустрія споживчих технологій, яка “здавалася застарілою, позбавленою уяви і затоплена гаджетами, які здаються дуже однаковими”. Тому виробник щоразу прагне здивувати саме оригінальним дизайном продукту.

Перший продукт Nothing – бездротові навушники Ear 1 теж відзначилися нестандартним чохлом для зарядки з прозорою кришкою та надійшли у продаж у серпні 2021 року за ціною 99 доларів. Продукт представили у білому та чорному кольорах, оснастили Bluetooth та ANC, а також 11,6-міліметровими динаміками. Серед плюсів моделі – активне шумозаглушення, бездротова зарядка, водонепроникність IPX4. За навушники із подібними параметрами конкуренти Nothing просять від 150 до 300 доларів.

Щодо вартості, зовнішнього вигляду та функцій нової моделі Ear Stick жодної інформації поки що не опубліковано. Відомо, що навушники мають випустити наприкінці 2022 року.

Джерело: The Verge