Смартфон Nothing Phone 1 по цене от £399 получил световые полоски, интеграцию с автомобилями Tesla и NFT

Компания Nothing наконец официально анонсировала свой дебютный смартфон под названием Nothing Phone 1. Это второе устройство стартапа, возглавляемого соучредителем OnePlus Карлом Пеем. В прошлом году компания выпустила беспроводные наушники Ear 1.

Смартфон Nothing Phone 1 отличается не совсем типичным дизайном. На его задней панели доступны световые полоски (так называемый глиф-интерфейс), которые предназначены для различных уведомлений. Например, световая полоса на задней панели рядом с портом USB-C может показывать, насколько заряжена батарея во время зарядки, а центральный индикатор загорается при использовании беспроводной зарядки (прямой или реверсивной). Все полосы могут мигать при получении уведомлений или входящих вызов, а также они могут синхронизироваться с мелодиями телефона. Предусмотрены и более практичные функции. Так, полоски могут выступать в качестве заполняющего света при съёмке, а дополнительный красный светодиод на задней панели мигает, когда телефон записывает видео.

Смартфон Nothing Phone 1 содержит 6,55-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ. На задней панели расположена камера на базе двух 50-мегапиксельных сенсоров. Главный модуль дополнен электронной и оптической системами стабилизации изображения. Сверхширокоугольный модуль имеет угол обзора 114 градусов и дополнительно может использоваться для макро съёмки на расстоянии 4 см. В вырезе дисплея расположилась 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Новинка также получила аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Сканер отпечатком пальцев расположен под дисплеем. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP53. Устройство работает под управлением Nothing OS на базе Android. Оболочка получила улучшенную интеграцию со сторонними решениями. Например, есть возможность управлять другими устройствами, такими как автомобиль Tesla (включая отпирание дверей и включение кондиционера автомобиля), прямо из меню быстрых настроек. ПО также включает интеграцию NFT (может демонстрировать изображения на рабочем столе телефона или отслеживать их цены). Производитель обещает 3 года обновлений Android и 4 года обновлений безопасности.

Новый смартфон Nothing Phone 1 поступит в продажу более чем на 40 рынках, включая Великобританию, Японию, Индию и страны континентальной Европы. Цена конфигурации с 8/128 ГБ памяти составляет £399 (около $475), 8/256 ГБ памяти – £449 (около $535), 12/256 ГБ памяти – £499 (около $593).

Источник: The Verge