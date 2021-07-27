Состоялся официальный анонс полностью беспроводных наушников Nothing Ear (1) за $99

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





После череды утечек, намёков и многообещающих заявлений, компания Nothing наконец официально анонсировала свои первые беспроводные наушники Ear (1).

В своем заявлении основатель стартапа Карл Пей назвал Ear (1) «глотком свежего воздуха на загромождённом и безразличном рынке». Фактически, из предыдущих сообщений Пея мы уже знаем большую часть характеристик новинки. Наушники выполнены в частично прозрачном корпусе, благодаря чему можно видеть некоторые внутренние компоненты. Каждый наушник имеет цветной кружок (красный или белый), обозначающий соответствующее ухо. Наушники оснащены 11,6-миллиметровыми динамиками, а аппаратное и программное обеспечение Nothing тонко настроено шведским производителем электроники Teenage Engineering.

В Nothing Ear (1) реализована система активного шумоподавления, использующая по 3 микрофона в каждом наушнике. Уровень шумоподавления можно регулировать в зависимости от шумности окружающей среды. Также заявлена поддержка режима прозрачности. При совершении телефонных разговоров наушники также подавляют фоновые шумы.

Встроенные в наушники аккумуляторы обеспечивают до 5,7 часа автономной работы при выключенной активной системе шумоподавления. При совместном использовании с зарядным чехлом автономность может достигать 34 часов. При активации ANC продолжительность автономной работы снижается до 4 и 24 часов, соответственно. Подзарядка кейса может осуществляться как через проводное соединение с портом USB-C, так и через беспроводные зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi.

Управление работой беспроводных наушников Nothing Ear (1) осуществляется с помощью прикосновений и жестов. При этом команды в ответ на различные прикосновения можно индивидуально настроить через фирменное приложение. В приложении также можно настроить звучание наушников с помощью электронного эквалайзера. Кроме того, доступна функция поиска затерявшихся наушников Find my Earbud. Новинка поддерживает беспроводное соединение с источниками звука посредством беспроводного протокола Bluetooth 5.2. Для совместимых Android-устройств поддерживается функция быстрого сопряжения. Наушники сертифицированы по стандарту IPX4, что говорит о защите внутренних компонентов от воздействия брызг воды и пота.

Беспроводные наушники Nothing Ear (1) поступят в продажу с 17 августа. Они будут продаваться в 45 странах по цене $99, £99 или €99. Также 31 июля на сайте компании будет продана ограниченная партия наушников.

Источник: The Verge