Розробники WhatsApp працюють над кількома оновленнями функцій свого месенджера. В тому числі планується надати користувачам можливість обмінюватися файлами через локальну мережу – без Інтернету. Також додадуть спосіб записувати нотатки для людей у списку контактів.

Раніше вже повідомлялося про можливість ділитися файлами через локальну мережу. Однак нові знімки екрана встановлення застосунку показують, які саме дозволи користувачам потрібно надати, щоб увімкнути цю функцію.

Ці скріншоти взяті з бета-версії WhatsApp 2.24.9.22 для Android. Вони показують, що розробники тестують новий спосіб обміну фотографіями, відео, документами та іншими файлами з користувачами WhatsApp поблизу, навіть без стільникового зв’язку чи Інтернету.

Судячи з одного зі скріншотів, для обміну файлами через локальну мережу користувачі повинні будуть вибрати, щоб вони були видимі для інших користувачів поблизу. Примітно, що користувачі матимуть можливість у будь-який час відкликати ці дозволи. І, як і у випадку з повідомленнями WhatsApp, обмін файлами шифрується наскрізно, а номери телефонів приховані протягом усього процесу взаємодії.

Також WhatsApp тестує функцію, яка дозволяє користувачам додавати нотатки до контактів. У бета-версії WhatsApp 2.24.9.17 для Android додано нову функцію, яка вмикає поле приміток на аркуші контактів, що дозволяє користувачам додавати корисну інформацію про контакт для контексту. Примітки може переглядати лише користувач, який їх написав, а не контакт. Схоже, функція нотаток не буде ексклюзивною для мобільного додатка, оскільки вона також буде доступна для вебверсії WhatsApp.

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Наразі обидві функції перебувають у статусі бета-версії. Точні дати їхнього запуску поки невідомі.

Джерело: androidauthority

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