Нова пошта відкрила відділення у Гданську та Вроцлаві — загалом в Польщі вже працює 10 точок Nova Post

«Нова пошта» повідомила про відкриття ще двох відділень Nova Post в Польщі — відсьогодні українцям (і не тільки їм) у Гданську та Вроцлаві також доступні послуги швидкої доставки.

Адреси нових відділень Nova Post в Польщі:

Вроцлав: вул. Тшебницька, 50/1А, 50-231, цифрова адреса 1/50

Гданськ: вул. Ракочего, 30, 80-171, цифрова адреса 1/80

До кінця року «Нова пошта» планує відкрити ще 7 поштових відділень у Польщі. Адреси та графік роботи відділень Nova Post в інших містах за цим посиланням.

У відділеннях доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок з України до 30 кг. Розрахуватися за посилку може лише відправник — готівкою, карткою або через платіжні сервіси ApplePay/GooglePay у відділенні «Нової пошти». Термін доставлення посилок — від п’яти днів. Тарифи на доставку в Польщу та дозволені речі для пересилання за кордон можна переглянути за посиланням.

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Можна пригадати, що вперше «Нова пошта» повідомила про плани щодо виходу на ринок ЄС в липні, а вже на початку жовтня запрацювало перше відділення у Варшаві. На сьогодні «Нова пошта» вже відкрила у Польщі загалом 10 відділень Де саме? У Варшаві, Кракові, Жешуві, Познані, а сьогодні долучився Гданськ та Вроцлав — операторами у них працюють українці зі знанням польської мови.

До кінця року «Нова пошта» планує відкрити ще 7 поштових відділень у Польщі. Також лідер експрес-доставки в Україні планує відкрити відділення в Німеччині та Чехії. Раніше долучилася до Rozetka, “ОККО” та інших українських брендів, які допомагають українцям підзаряджати гаджети під час вимкнень електроенергії.