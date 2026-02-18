"Нова пошта" запустила доставку зі США: посилки до 30 кг і від 7 днів очікування

Відтепер доставити посилки зі США можна через українського оператора “Нова пошта” — це вже 17-та за ліком країна, де доступні поштові послуги компанії.
Для доставки з США в Україну поштово-логістична група Nova уклала партнерство з United Parcel Service (UPS). Це одна з найбільших логістичних компаній світу, яка наразі є лідером у доставці посилок та наданні комплексних рішень у сфері ланцюгів постачань, що працює в понад 200 країнах і територіях. UPS щодня доставляє в середньому близько 20–22 млн посилок.
Як відправити посилку зі США в Україну
- зареєструйтесь на сайті (початково пропонують 15% знижку на доставку);
- створіть міжнародне відправлення онлайн у застосунку чи на сайті;
- оплатіть зручним для вас способом;
- отримайте унікальний QR-код;
- запакуйте посилку та принесіть у будь-який UPS Store;
- покажіть оператору QR-код і передайте посилку.
Умови, вартість й терміни доставки
На доставку зі США в Україну “Нова пошта” приймає документи й посилки вагою до 30 кг. Відправити їх можна з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні, а знайти найближчу можна на сайті чи мобільному застосунку “Нової пошти”.
Вартість залежить від ваги й стартує від $25 (за посилки до 1 кг) до $200 (посилки вагою понад 20 кг). Страхування включено у вартість для посилок до $150, тоді як для відправлень на більшу суму передбачена мінімальна комісія 0,5 %.
-
документи та посилки до 1 кг — $25
-
посилки до 2 кг – $30
-
посилки до 5 кг – $50
-
посилки до 10 кг – $80
-
посилки до 20 кг – $150
-
посилки до 30 кг – $200
Термін доставки стартує від 7 днів, однак у майбутньому його планують скоротити до 5. Серед інших планів в компанії: адресна доставка і відкриття франчайзингових відділень у великих містах країни.
Зазначимо, що на лютий 2026-го закордонні відділення “Нової пошти” (Nova Post) працюють у містах Молдови, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщини, Італії, Іспанії, Франції та Великої Британії, Австрії та Нідерландів.
Зарядні станції за кордоном дешевші на 60%: український попит спустошив склади ЄС
Джерело: Нова пошта, Forbes Ukraine
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: