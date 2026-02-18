tradfi
Новини Україна 18.02.2026 comment views icon

"Нова пошта" запустила доставку зі США: посилки до 30 кг і від 7 днів очікування

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

"Нова пошта" запустила доставку зі США: посилки до 30 кг і від 7 днів очікування
Фото: Нова пошта

Відтепер доставити посилки зі США можна через українського оператора “Нова пошта” — це вже 17-та за ліком країна, де доступні поштові послуги компанії.


Для доставки з США в Україну поштово-логістична група Nova уклала партнерство з United Parcel Service (UPS). Це одна з найбільших логістичних компаній світу, яка наразі є лідером у доставці посилок та наданні комплексних рішень у сфері ланцюгів постачань, що працює в понад 200 країнах і територіях. UPS щодня доставляє в середньому близько 20–22 млн посилок.

Як відправити посилку зі США в Україну

  • зареєструйтесь на сайті (початково пропонують 15% знижку на доставку);
  • створіть міжнародне відправлення онлайн у застосунку чи на сайті;
  • оплатіть зручним для вас способом;
  • отримайте унікальний QR-код;
  • запакуйте посилку та принесіть у будь-який UPS Store;
  • покажіть оператору QR-код і передайте посилку.

Умови, вартість й терміни доставки

На доставку зі США в Україну “Нова пошта” приймає документи й посилки вагою до 30 кг. Відправити їх можна з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні, а знайти найближчу можна на сайті чи мобільному застосунку “Нової пошти”.

Вартість залежить від ваги й стартує від $25 (за посилки до 1 кг) до $200 (посилки вагою понад 20 кг). Страхування включено у вартість для посилок до $150, тоді як для відправлень на більшу суму передбачена мінімальна комісія 0,5 %.


  • документи та посилки до 1 кг — $25

  • посилки до 2 кг – $30

  • посилки до 5 кг – $50

  • посилки до 10 кг – $80

    Спецпроєкти
    Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
    12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих

  • посилки до 20 кг – $150

  • посилки до 30 кг – $200

Термін доставки стартує від 7 днів, однак у майбутньому його планують скоротити до 5. Серед інших планів в компанії: адресна доставка і відкриття франчайзингових відділень у великих містах країни.

Зазначимо, що на лютий 2026-го закордонні відділення “Нової пошти” (Nova Post) працюють у містах Молдови, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщини, Італії, Іспанії, Франції та Великої Британії, Австрії та Нідерландів.

Зарядні станції за кордоном дешевші на 60%: український попит спустошив склади ЄС


Джерело: Нова пошта, Forbes Ukraine

Популярні новини

arrow left
arrow right
Програміст виїхав з України під виглядом музиканта Петра Чорного і не повернувся
"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?
Журналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у Telegram
МЗС України припинило використання ШІ-речниці Вікторії через неефективність
Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴60 млн в Україні за три тижні
"Все управління військами лягло": доступ до інтернету Starlink втратили майже 90% російських підрозділів
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни
Невідомий заробив $400 000 на "операції Трампа" в Венесуелі — з новоствореним акаунтом Polymarket
"Не виключаємо, але поки не готуємось": СЕО monobank про введення криптовалют
На інавгурацію нового мера Нью-Йорка заборонили приносити Raspberry Pi та Flipper Zero — поряд з вибухівкою та зброєю
"Русалки не дають нам вибору": трейлер українського фентезі "Мавка. Справжній міф"
"Нова пошта" опрацювала рекордні 2,4 млн посилок за добу напередодні Різдва, в топі — доставка одягу, товарів для дому і косметики
Vodafone підвищує вартість тарифів в межах послуги "Рік без абонплат": ще +70-110 грн за кожен місяць
Без оператора і черг: "Нова пошта" відкрила друге відділення самообслуговування в Києві
Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками
Скільки протримається зв'язок в Україні у "тотальний" блекаут? Відповідають Київстар, Vodafone та lifecell
Uklon переходить на цілодобову роботу ще в 7 містах України, включно з Харковом та Запоріжжям
У розвинених країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії
Програма "СвітлоДім": ОСББ в Україні отримають до 300 тис. грн на придбання генераторів та інверторів
"Київстар" оновив лінійку тарифів мобільного зв'язку: лише пакети "Все разом" та мінімальна ціна в ₴370
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати