"Нова пошта" запустила доставку зі США: посилки до 30 кг і від 7 днів очікування

Фото: Нова пошта

Відтепер доставити посилки зі США можна через українського оператора “Нова пошта” — це вже 17-та за ліком країна, де доступні поштові послуги компанії.





Для доставки з США в Україну поштово-логістична група Nova уклала партнерство з United Parcel Service (UPS). Це одна з найбільших логістичних компаній світу, яка наразі є лідером у доставці посилок та наданні комплексних рішень у сфері ланцюгів постачань, що працює в понад 200 країнах і територіях. UPS щодня доставляє в середньому близько 20–22 млн посилок.

Як відправити посилку зі США в Україну

зареєструйтесь на сайті (початково пропонують 15% знижку на доставку);

створіть міжнародне відправлення онлайн у застосунку чи на сайті;

оплатіть зручним для вас способом;

отримайте унікальний QR-код;

запакуйте посилку та принесіть у будь-який UPS Store;

покажіть оператору QR-код і передайте посилку.

Умови, вартість й терміни доставки

На доставку зі США в Україну “Нова пошта” приймає документи й посилки вагою до 30 кг. Відправити їх можна з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні, а знайти найближчу можна на сайті чи мобільному застосунку “Нової пошти”.

Вартість залежить від ваги й стартує від $25 (за посилки до 1 кг) до $200 (посилки вагою понад 20 кг). Страхування включено у вартість для посилок до $150, тоді як для відправлень на більшу суму передбачена мінімальна комісія 0,5 %.





Термін доставки стартує від 7 днів, однак у майбутньому його планують скоротити до 5. Серед інших планів в компанії: адресна доставка і відкриття франчайзингових відділень у великих містах країни.

Зазначимо, що на лютий 2026-го закордонні відділення “Нової пошти” (Nova Post) працюють у містах Молдови, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщини, Італії, Іспанії, Франції та Великої Британії, Австрії та Нідерландів.





Джерело: Нова пошта, Forbes Ukraine