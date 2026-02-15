Зарядні станції за кордоном дешевші на 60%: український попит спустошив склади ЄС

Depositphotos

Купівля обладнання для енергонезалежності за кордоном часто обходиться значно дешевше, ніж в Україні. Залежно від моделі зарядного пристрою економія може перевищувати 60%. Про це свідчить порівняння цін в українських та закордонних онлайн-магазинах у лютому.





За даними ринку, зарядні станції, акумулятори, стабілізатори напруги, павербанки та термоодяг за кордоном коштують на 25-70% дешевше. Керівник з маркетингу Meest Shopping Андрій Курилець у коментарі для Delo зазначив, що виробники в ЄС і США регулярно проводять масштабні розпродажі, тоді як в Україні частина популярних моделей або відсутня в наявності, або продається лише за передзамовленням. За його словами, споживачі дедалі частіше рахують повну вартість із доставкою і обирають економічно вигідніший варіант.

“У таких умовах споживачі враховують повну вартість із доставкою та обирають варіант, який економічно вигідніший”, — додає Курилець.

Найбільша різниця в цінах фіксується в сегменті портативних зарядних станцій середнього класу. Зокрема, на моделі Bluetti EB3A можна заощадити близько 61%, на Bluetti Elite 200 V2 — приблизно 28%, на EcoFlow DELTA Pro 3 — близько 25%, на Anker SOLIX C1000 Gen 2 — близько 34%, а на Anker SOLIX C300 DC — близько 28%. Експерти пояснюють ціновий розрив кількома факторами: різними закупівельними цінами для українського та іноземних ринків, великими сезонними розпродажами в Євросоюзі та США, коливаннями валютного курсу, високою маржинальністю локального ринку в періоди пікового попиту, а також обмеженим імпортом окремих моделей в Україну.

Попит з боку України вплинув і на європейські запаси обладнання. Бренд-менеджер EcoFlow Україна Сергій Сілін повідомляв, що близько 80% зарядних станцій, які перебували на складах у Європі, були спрямовані саме на український ринок. Він уточнив, що поставки, призначені для таких країн, як Франція, Німеччина, Нідерланди та Іспанія, фактично були переорієнтовані в Україну і швидко розкуплені.





“Усе, що було на європейських стоках для таких країн, як Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, воно все приїхало в Україну. І алокація була відсотків на 80 всіх зарядних станцій в Україну. Тобто воно тут в нас, і воно все розійшлося серед наших громадян”, — каже Сілін.

За словами Сіліна, середня націнка на зарядні станції в Україні зазвичай становить близько 20%, що є мінімальною маржинальністю для роботи з великими торговельними мережами. Додатково на кінцеву ціну впливають валютний курс і використання авіадоставки, яку продавці обирають для пришвидшення постачання товарів в умовах високого попиту.

Загалом, попит на портативні зарядні станції в Україні різко зріс протягом останніх місяців: за даними торговельних мереж, продажі таких станцій виросли в 3,5–4 рази, а середній чек покупки підвищився на 20–35% порівняно з попередніми періодами. Зокрема, мережі фіксують, що після масованих обстрілів продажі зарядних станцій майже в чотири рази перевищували показники попереднього дня, а у вересні–жовтні обсяги реалізації збільшилися на 70% відносно літа 2025 року. Паралельно середні ціни на популярні моделі Bluetti та EcoFlow зросли на 11-28% і більше залежно від моделі, тоді як павербанки показують відносно менше здорожчання.

