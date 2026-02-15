tradfi
Новини Україна 15.02.2026 comment views icon

Зарядні станції за кордоном дешевші на 60%: український попит спустошив склади ЄС

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Зарядні станції за кордоном дешевші на 60%: український попит спустошив склади ЄС
Depositphotos

Купівля обладнання для енергонезалежності за кордоном часто обходиться значно дешевше, ніж в Україні. Залежно від моделі зарядного пристрою економія може перевищувати 60%. Про це свідчить порівняння цін в українських та закордонних онлайн-магазинах у лютому.


За даними ринку, зарядні станції, акумулятори, стабілізатори напруги, павербанки та термоодяг за кордоном коштують на 25-70% дешевше. Керівник з маркетингу Meest Shopping Андрій Курилець у коментарі для Delo зазначив, що виробники в ЄС і США регулярно проводять масштабні розпродажі, тоді як в Україні частина популярних моделей або відсутня в наявності, або продається лише за передзамовленням. За його словами, споживачі дедалі частіше рахують повну вартість із доставкою і обирають економічно вигідніший варіант.

“У таких умовах споживачі враховують повну вартість із доставкою та обирають варіант, який економічно вигідніший”, — додає Курилець.

Найбільша різниця в цінах фіксується в сегменті портативних зарядних станцій середнього класу. Зокрема, на моделі Bluetti EB3A можна заощадити близько 61%, на Bluetti Elite 200 V2 — приблизно 28%, на EcoFlow DELTA Pro 3 — близько 25%, на Anker SOLIX C1000 Gen 2 — близько 34%, а на Anker SOLIX C300 DC — близько 28%. Експерти пояснюють ціновий розрив кількома факторами: різними закупівельними цінами для українського та іноземних ринків, великими сезонними розпродажами в Євросоюзі та США, коливаннями валютного курсу, високою маржинальністю локального ринку в періоди пікового попиту, а також обмеженим імпортом окремих моделей в Україну.

Попит з боку України вплинув і на європейські запаси обладнання. Бренд-менеджер EcoFlow Україна Сергій Сілін повідомляв, що близько 80% зарядних станцій, які перебували на складах у Європі, були спрямовані саме на український ринок. Він уточнив, що поставки, призначені для таких країн, як Франція, Німеччина, Нідерланди та Іспанія, фактично були переорієнтовані в Україну і швидко розкуплені.


“Усе, що було на європейських стоках для таких країн, як Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, воно все приїхало в Україну. І алокація була відсотків на 80 всіх зарядних станцій в Україну. Тобто воно тут в нас, і воно все розійшлося серед наших громадян”, — каже Сілін.

За словами Сіліна, середня націнка на зарядні станції в Україні зазвичай становить близько 20%, що є мінімальною маржинальністю для роботи з великими торговельними мережами. Додатково на кінцеву ціну впливають валютний курс і використання авіадоставки, яку продавці обирають для пришвидшення постачання товарів в умовах високого попиту.

Загалом, попит на портативні зарядні станції в Україні різко зріс протягом останніх місяців: за даними торговельних мереж, продажі таких станцій виросли в 3,5–4 рази, а середній чек покупки підвищився на 20–35% порівняно з попередніми періодами. Зокрема, мережі фіксують, що після масованих обстрілів продажі зарядних станцій майже в чотири рази перевищували показники попереднього дня, а у вересні–жовтні обсяги реалізації збільшилися на 70% відносно літа 2025 року. Паралельно середні ціни на популярні моделі Bluetti та EcoFlow зросли на 11-28% і більше залежно від моделі, тоді як павербанки показують відносно менше здорожчання.

Зарядні станції: типи, військові моделі, пропозиції українських виробників

Спецпроєкти
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих

Джерело: MC.today

Популярні новини

arrow left
arrow right
Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн
Anker анонсувала Solix E10: резервне живлення для дому на 66 кВт / 90 кВт•год
Онлайн-школа IAMPM об'єднується з компанією Choice31 (частина FRACTAL). Що відомо про угоду?
Дія.Підпис оновився: тепер треба фізичний паспорт та NFC
Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴60 млн в Україні за три тижні
Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
"Нова пошта" опрацювала рекордні 2,4 млн посилок за добу напередодні Різдва, в топі — доставка одягу, товарів для дому і косметики
В Україні легалізували День програміста як професійне свято — Кабмін погодив нову дату
МЗС України припинило використання ШІ-речниці Вікторії через неефективність
OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни
Фанат Fallout створив монітор повітряних тривог та відключень електрики у стилі Vault-Tec
Клієнт-рекордсмен Uklon лишив 46 000 грн "на чай" таксистам, а найдовша поїздка сягнула 1075 км — підсумки 2025 року
В Резерв+ додали сервіс онлайн-постановки на облік: без ТЦК, медогляду та навіть з-за кордону
Мінфін опублікував законопроєкт про 20% ПДВ для ФОПів — деталі
Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками
Абоненти "Київстар" згенерували 40% голосового трафіку з VoLTE та VoWiFi: Львів та Київ — в лідерах
"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?
Третій пішов: lifecell оновлює вартість тарифів "Максі" та "Мега" з 18 лютого
Jackery представила Explorer 1500 Ultra — зарядну станцію на 1536 Вт•год з ДБЖ та піковою потужністю 3600 Вт
Vodafone підвищує вартість тарифів з 14 січня: +50-100 грн для Flexx GO та Flexx TOP
"Нова пошта" запустила сервіс "Вільні руки": доставка багажу на вокзали від 399 грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати