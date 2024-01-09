Нова пошта змінила назву на NOVA, тому що це «вже набагато більше, аніж пошта»

«Нова Пошта» змінює назву для того, щоб підкреслити — за 20 років на ринку України вона стала “вже набагато більше, аніж пошта”. Поки не зрозуміло, як цей ребрендинг вплине на логотип компанію та загальний візуальний стиль бренду, окрім вже очевидної зміни назви.

Чому «Нова Пошта» вирішила змінити назву

«Нова Пошта» працює на ринку України з 2001 року і за цей час стала справжнім лавмарк продукт, послуга чи організація, до яких відчуваєш «безсумнівну довіру» , однієї з найцінніших українських брендів у багатьох аспектах. Усі ці роки «Нова Пошта» розвивалася, створюючи нові компанії та продукти. Одна з найвідоміших дочірніх компаній «Нова Пошта» — фінтех NovaPay, яка віднедавна відкриває рахунки для клієнтів. Також в структуру входять ІТ-підрозділ Nova Digital, який відповідає, з-поміж іншого, за кіберзахист бізнесу, Nova Global, що доставляє вантажі з різних континентів. Водночас «Нова Пошта», окрім звичної доставки, продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі.

Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів. NOVA

Співвласник групи NOVA Вячеслав Климов підкреслив, що усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth”. За його словами, основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але зупинятися на досягнутому в NOVA не планують і вже готуються до запуску нових сервісів.

Що входить у групу компаній NOVA

Зараз у структуру NOVA входять наступні окремі компанії:

Нова пошта в Україні — доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має найдоступнішу мережу для клієнтів: 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні. Доставляє по країні за 24 години, а в межах міста у той самий день.

— доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має найдоступнішу мережу для клієнтів: 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні. Доставляє по країні за 24 години, а в межах міста у той самий день. Nova Post Europe — компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Вона забезпечує швидку та надійну доставку документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною. Компанія вже відкрила свої представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. Вона має 35 тис. точок сервісу, з яких 83 – власні відділення.

— компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Вона забезпечує швидку та надійну доставку документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною. Компанія вже відкрила свої представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. Вона має 35 тис. точок сервісу, з яких 83 – власні відділення. NovaPay — небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу. Повноправний учасник міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Компанія має сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток PCI DSS. У кінці 2023 компанія випустила застосунок для відкриття клієнтами розрахункових рахунків.

— небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу. Повноправний учасник міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Компанія має сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток PCI DSS. У кінці 2023 компанія випустила застосунок для відкриття клієнтами розрахункових рахунків. Nova Global — компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами. З Nova Global будь-які інтернет-магазини у країнах Північної та Південної Америки, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Великобританії стають доступними для українського споживача з доставкою товарів Новою поштою. Для українського середнього та малого бізнесу послуги компанії – це можливість виходити на нові ринки й розвивати експорт своїх товарів до інших частин світу.

— компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами. З Nova Global будь-які інтернет-магазини у країнах Північної та Південної Америки, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Великобританії стають доступними для українського споживача з доставкою товарів Новою поштою. Для українського середнього та малого бізнесу послуги компанії – це можливість виходити на нові ринки й розвивати експорт своїх товарів до інших частин світу. Supernova Airlines надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу. Компанія вже зробила десятки рейсів між країнами Європи. Невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу. Компанія вже зробила десятки рейсів між країнами Європи. Невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками. ІТ-компанія Nova Digital — це потужний виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості. Nova Digital створює та обслуговує програмні продукти, які опрацьовують 30 000 операцій в секунду. Створені нею рішення протестовані на 32 мільйонах приватних та бізнес-користувачів Нової пошти.

«Нова пошта» у 2023 році відкрила 4850 відділень і поштоматів, а також доставила рекордну кількість відправлень – понад 400 млн штук (на 10% більше, ніж у рекордному довоєнному 2021 році). 18 грудня компанія доставила понад 2,01 млн відправлень, оновивши попередній рекорд у 1,96 млн відправлень за добу, встановлений 30 грудня 2022 року.