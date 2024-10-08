Нова рольова гра від творців серії Persona Persona — відома серія японських рольових ігор від студії Atlus. Вона поєднує класичні елементи RPG з симулятором соціального життя. Гравці керують підлітками з надприродними силами, які борються з демонами у сучасній Японії. Серія здобула популярність завдяки унікальному геймплею, глибоким сюжетам та стильному дизайну, ставши однією з найвпливовіших JRPG франшиз., студії Atlus, здобула визнання серед оглядачів, які відзначили її глибокий сюжет та інноваційний геймплей. Metaphor: ReFantazio отримала середню оцінку 92% на Metacritic для версії на ПК та 94% для PlayStation 5. На агрегаторі OpenCritic гра має рейтинг 92%.

Провідні ігрові видання виставили грі найвищі бали. GameSpot і VGC оцінили Metaphor: ReFantazio на 10/10 та 5/5 відповідно. Eurogamer також поставив грі найвищу оцінку 5/5. GamesRadar оцінив гру на 4.5/5, а IGN — 9/10.

Критики особливо відзначили підхід розробників до висвітлення тем расового та політичного гноблення. Видання GameSpot зазначило:

«Metaphor демонструє Atlus у найкращій та найщирішій формі. Це гра, яка нагадує про ідеаліста всередині вас, про людину, якою ви хотіли б стати, і про те, як фантазія може формувати реальність».

Оглядачі порівнюють Metaphor: ReFantazio з Persona 5, зокрема щодо системи соціальних зв’язків. Льюїс Паркер у рецензії для PC Gamer назвав гру «передусім соціальним симулятором, а вже потім покроковою RPG». Майкл Гаєм з IGN відзначив, що системи Bond/Follower та Royal Virtue є вдосконаленими адаптаціями соціальних зв’язків і характеристик із Persona.

Попри загальне схвалення, гра отримала й деяку критику. Ед Торн із Rock Paper Shotgun висловив прохолодніше ставлення до Metaphor: ReFantazio, критикуючи надмірний акцент на бойовій системі та порівнюючи серйозність гри з більш невимушеним тоном Persona.

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Metaphor: ReFantazio вийде 11 жовтня 2024 року. Гравці можуть додати гру до списку бажань у Steam або спробувати демоверсію.

Джерело: PCgamer