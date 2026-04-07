Microsoft планомірно повертає класику: Xbox Game Pass отримав ще одну знакову JRPG квітня

Софія Шадріна

Microsoft планомірно повертає класику: Xbox Game Pass отримав ще одну знакову JRPG квітня
Microsoft планомірно повертає класику: Xbox Game Pass отримав ще одну знакову JRPG квітня

7 квітня до бібліотеки Xbox Game Pass увійшла Final Fantasy IV Pixel Remaster — четверта частина серії Square Enix за чотири місяці поспіль. Гра доступна підписникам Ultimate, Premium і PC Game Pass на Xbox Series X/S, ПК та у хмарному стрімінгу.


Один місяць — одна Final Fantasy: що Microsoft планує далі

З початку 2026 року Microsoft додає по одній грі з колекції Final Fantasy Pixel Remaster щомісяця без жодного пропуску. Перша частина зайшла у Game Pass у січні, друга — у лютому, третя — 3 березня. Тепер четверта. Колекція Pixel Remaster, яка вийшла у квітні 2023 року і зібрала схвальні відгуки критиків, охоплює шість частин серії — від першої до шостої. Якщо ритм збережеться, п’ята частина з’явиться у травні, а шоста — у червні, що закрило б весь класичний піксельний блок серії за один рік.

Раніше ми писали, які ігри додали до Game Pass у березні 2026 — тоді до підписки зайшли Final Fantasy III, Like a Dragon: Infinite Wealth і Disco Elysium. А ще раніше розбирали анонси Xbox Partner Preview 2026, де Microsoft підтвердила Hades 2 у Game Pass вже 14 квітня.


Final Fantasy IV: чому саме ця частина вважається переломною для серії

Серед фанатів четверта частина традиційно цінується вище за три попередні — і не без підстав. Саме Final Fantasy IV 1991 року вперше запровадила систему Active Time Battle, де час у бою тече незалежно від дій гравця. До цього бойова система серії була покроковою у класичному розумінні. Ще одна новація — відмова від безіменних персонажів на вибір гравця на користь прописаних героїв із характерами та мотивацією. Сесіль, темний лицар, що сумнівається у наказах власного королевства, Каїн, Роза, Рідіа — перший повноцінний акторський ансамбль франшизи.

Четверта частина також стала першою, де композитор Нобуо Уематсу працював із повнішими, оркестровими семплами замість простих хвильових синтезаторів NES — перехід на потужніший SNES відкрив нові звукові можливості. Саме ця музика стала еталоном JRPG на роки вперед.

Pixel Remaster зберігає оригінальний дизайн, оновлює 2D-графіку, аранжує саундтрек під наглядом Уематсу і додає зручності сучасного інтерфейсу — з можливістю прискорити прокачку або вимкнути випадкові бої.

Джерело: Game Rant

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
