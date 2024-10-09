Нові функції Telegram: покращені подарунки, додавання медіа після відправки повідомлення та інші

Павло Дуров розповів про декілька нових функцій, які незабаром з’являться в месенджері Telegram. Більшість нововведень стосується покращень щодо подарунків.

Як повідомив Дуров, 5 з 10 оновлень стосуються кращої роботи подарунків. Ще 3 оновлення повинні покращити роботу хештегів. Крім того, в Telegram планується реалізувати можливість додавати медіа до повідомлення вже після його надсилання. Наразі така можливість недоступна, а за необхідності збільшити кількість медіа в повідомленні доводиться видаляти публікацію та створювати нову. Останнє із запропонованих нововведень – можливість переглядати час редагування повідомлення.

За словами Дурова, команда розробників Telegram швидко реалізувала попередню версію цих нових функцій.

«Буквально вчора я запропонував 10 покращень для наших застосунків. Ми підготували макети того ж дня, і сьогодні ми вже маємо повністю функціональні збірки з цими функціями», ─ заявляє керівник Telegram.

Поки що не повідомляється, коли ці нововведення стануть доступними широкому колу користувачів.

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