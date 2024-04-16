Нові меблі для геймерів IKEA схожі на меблі, а не на декорації фантастичного фільму

IKEA представляє нову серію ігрових меблів Brännboll, які руйнують звичну темну, різку «геймерську» естетику. Вони можуть набагато краще поєднатися з традиційними стилями оформлення помешкання.

Колекція компанії Brännboll складається з 20 предметів, включаючи письмовий стіл, стільці, аксесуари та різні полички та шафи. Нова колекція Brännboll зосереджена на дизайні, який IKEA вміє робити найкраще — простий та впізнаваний скандинавський.

У колекції є крісло, яке розкладається в лежаче положення, крісло, яке розгойдується разом із рухом тіла, а також надувне крісло-пончик із відповідною підставкою для ніг. Колекція включає «ігрову станцію», яка складається у щось схоже на гардероб, укомплектована складаною стільницею, сховищем ПК у вертикальному положенні та органайзером для кабелів. Також є коробка для зберігання, яка служить столиком, стелажем, і деякі текстильні аксесуари: килимок для миші, невеликий килим, плед.

Трохи важко визначити, що кваліфікує будь-яку з цих меблів як геймерські, але, ймовірно, так і задумувалося: будь-що, призначене для тривалих сесій сидячи, підходить для ігор. Не кожен хоче, щоб частина його оселі виглядала як салон футуристичного космічного корабля.

Онлайн-курс "Лідогенерація у B2B" від Laba. Де шукати нових клієнтів, щоб збільшити дохід компанії та які інструменти лідогенерації застосовувати? Розбираємо покроково та комплексно. Дізнатись більше про курс

IKEA каже, що колекція Brännboll натхненна вуличними видами спорту та дозвіллям, з поєднанням нейтральних та яскравих кольорів, які легко вписуються в інтер’єр сучасних будинків. Ціна предметів поки невідома, але більше інформації про колекцію Brännboll може з’явитися до її запуску у вересні.