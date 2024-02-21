Нововиявлена чорна діра масою 17 млрд Сонць, щодня поглинає ще одне. Її диск — 7 світлових років у діаметрі

Сонце має масу приблизно в 330 000 разів більшу за масу Землі, але цей показник затьмарюють чорні діри в центрах галактик. Команда астрономів нещодавно виявила найшвидше зростаючу: чорну діру масою 17 млрд Сонць, яка зростає зі швидкістю однієї сонячної маси на день.

Ця чорна діра насправді є квазаром, тобто чорною дірою, що активно живиться. Коли квазари акретують матерію — тобто, коли їхні сильні гравітаційні поля притягують до себе газ, пил та інше космічне сміття — вони випромінюють величезну кількість випромінювання, яке можна виявити за допомогою низки земних телескопів, передає Gizmodo.

Квазар має назву J0529-4351, його червоне зміщення становить 3,9, що означає вік понад 12 мільярдів років. Команда астрономів спостерігала за ним в оптичному та ближньому інфрачервоному діапазонах за допомогою Дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії в чилійській пустелі Атакама. Їхнє дослідження опубліковане в журналі Nature Astronomy.

Ми виявили найшвидше зростаючу чорну діру, відому сьогодні. Цей об’єкт є найсвітлішим об’єктом у відомому Всесвіті. — Крістіан Вольф, астроном з Австралійського національного університету і провідний автор дослідження.

Використовуючи яскравість цього квазара як показник швидкості його акреції — оскільки чим яскравіший квазар, тим більше маси притягується до чорної діри — команда визначила, що квазар притягує приблизно 413 сонячних мас на рік, або приблизно 1,13 Сонця на день.

J0529-4351 було помічено зоряними обсерваторіями ще у 1980 році, але тоді астрономи ще не знали, що це квазар. Коли об’єкти виявляються яскравішими за будь-які відомі квазари, моделі можуть інтерпретувати їх як зорі що знаходяться відносно близько, а не як гігантські далекі об’єкти. J0529-4351 у 500 трильйонів разів яскравіша за наше Сонце, а акреційний диск, який виробляє це світло, має діаметр сім світлових років.

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Об’єкт, який раніше вважався зіркою через свою яскравість, насправді є надзвичайно яскравим і набагато складнішим об’єктом, що знаходиться набагато глибше в космосі. Можливо, його краще вивчать майбутні телескопи, в тому числі власний «Надзвичайно великий телескоп» ESO, наступник «Дуже великого телескопа».

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