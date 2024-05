«Ножі наголо 3» — новий фільм з Деніелом Крейгом вийде у 2025 році

Режисер Раян Джонсон офіційно анонсував третю частину своєї надзвичайно успішної франшизи «Ножі наголо». Деніел Крейг у ролі детектива Бенуа Блана повернеться, щоб розгадати ще одну таємницю. Джонсон поділився коротким тизером, який розповів, що фільм «Прокинься, мрець» (Wake Up Dead Man) має вийти в прокат у 2025 році.

«На початку з’явилися ножі. Потім, ось, скло розбилося. Але найнебезпечніший випадок ось-ось буде розкрито», — розповідає Крейг у тизері. Подробиці сюжету поки не розкриваються.

The next Benoit Blanc mystery, the follow-up to Knives Out and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI

— Rian Johnson (@rianjohnson) May 24, 2024