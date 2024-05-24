«Ножі наголо 3» — новий фільм з Деніелом Крейгом вийде у 2025 році

Режисер Раян Джонсон офіційно анонсував третю частину своєї надзвичайно успішної франшизи «Ножі наголо». Деніел Крейг у ролі детектива Бенуа Блана повернеться, щоб розгадати ще одну таємницю. Джонсон поділився коротким тизером, який розповів, що фільм «Прокинься, мрець» (Wake Up Dead Man) має вийти в прокат у 2025 році.

«На початку з’явилися ножі. Потім, ось, скло розбилося. Але найнебезпечніший випадок ось-ось буде розкрито», — розповідає Крейг у тизері. Подробиці сюжету поки не розкриваються.

The next Benoit Blanc mystery, the follow-up to Knives Out and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI — Rian Johnson (@rianjohnson) May 24, 2024

Перший фільм «Ножі наголо» 2019 року розповів, як Бенуа Блан, який розслідував вбивство багатого голови родини недружньої родини. Фільм зібрав $312 млн за бюджету $40 млн. «Скляна цибулина», яка мала тижневий обмежений прокат у кінотеатрах, перш ніж піти на Netflix, показала, як Блан опинився на віддаленому острові в Греції розслідував вбивство. Продовження було номіновано за найкращий адаптований сценарій на 95-й щорічній церемонії вручення премії Оскар.

Стрічка «Ножі наголо» отримала назву від пісні Radiohead. «Скляна цибулина» — це пісня з білого альбому гурту The Beatles, а у фільмі багато великодок Beatles. «Прокинься, мрець» — це пісня з альбому U2 Pop 1997 року. Як зазначалося, новий фільм вийде в кінотеатри та на Netflix у 2025 році.

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Джерело: GamesRadar