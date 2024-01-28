Виробництво фільму «Ножі наголо 3» стартує цього року – раніше йому заважали страйки

Як передає Deadline, цього року стартує виробництво третього фільму «Ножі наголо». Про це йдеться у статті видання про режисера Раяна Джонсона, незалежної студії Рама Бергмана T-Street та її нового продюсера, Кеті Макнейл.

T-Street готується зробити третю частину франшизи Бенуа Блана для Netflix пізніше цього року. Також згадується, що третій фільм із серії наразі не має назви. Раніше стало відомо, що «Ножі наголо 3» отримав «зелене світло». Ще у березні 2021 року Netflix отримав права на другу та третю частину за $450 млн у Media Rights Capital. Тоді зазначалося, що Деніел Крейг у ролі детектива Бенуа Блана гратиме в обох продовженнях, у яких тако ж братиме участь сценарист і режисер Раян Джонсон.

У жовтні 2023 року Джонсон зауважив в інтерв’ю The Wrap, що з очевидних причин не міг працювати над «Ножі наголо 3» під час страйку сценаристів та акторів, але «тепер, коли він закінчився, я пірнаю на повну силу».

Обидві частини «Ножі наголо», присвячені двом окремим детективним історіям за участі Бенуа Блана, мали великий успіх. Перший фільм 2019 року заробив $310 млн у світі. Успіх «Скляної цибулі» трохи важче оцінити кількісно – Netflix дозволив лише обмежений показ у кінотеатрах протягом тижня, перш ніж фільм потрапив на стрімінг. Однак відомо, що він побив рекорд Netflix як фільм з найбільшою кількістю трансляцій за один тиждень, а також сподобався критикам.