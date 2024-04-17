Новини Пристрої 17.04.2024 о 19:20 comment views icon

«Нудний телефон» ─ телефон-розкладачка, який не відволікає соцмережами від реального життя

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Вадим Карпусь

Автор новин

«Нудний телефон» ─ телефон-розкладачка, який не відволікає соцмережами від реального життя

Heineken та роздрібний маркетплейс Bodega випустили «Нудний телефон» (The Boring Phone). Його виробником стала компанія Human Mobile Devices (HMD). Це спеціальна лімітована серія функціональних телефонів з обмеженими технічними характеристиками. Вона була створена, щоб заохотити людей до живого спілкування у вільний час, відключившись від своїх смартфонів.

«Нудний телефон» Heineken x Bodega звільняє користувачів від відволікаючих факторів сучасних смартфонів. Він пропонує базові можливості, такі як дзвінки та відправлення SMS. А соціальні функції та мережі, а також інші сучасні мобільні застосунки, які витрачають час користувачів та відволікають від реального життя, в ньому недоступні.

«Нудний телефон» ─ телефон-розкладачка, який не відволікає соцмережами від реального життя

Дослідження, проведене на замовлення Heineken, показало, що 90% представників покоління зумерів та міленіалів у Великобританії та США постійно скролять соцмережі під час спілкування з друзями та сім’єю, перевіряючи свої пристрої в середньому 7 разів за вечір. Дві третини опитаних зізналися, що відкривають соціальні мережі (62%) під час спілкування з іншими, тоді як більше третини (36%) підтвердили, що перевіряють робочі електронні листи. 30% опитаних також зазначили, що крадькома грають в ігри замість того, щоб спілкуватися з сім’єю та друзями. Водночас 32% респондентів хотіли б мати можливість відключатися від своїх телефонів на вечірньому дозвіллі та вихідних. Щоб мати меншу залежність від соціальних мереж, 22% опитаних вимикає або залишає свій телефон вдома перед соціальними заходами, а 38% кажуть, що розглядають можливість зробити так само.

«Нудний телефон» ─ телефон-розкладачка, який не відволікає соцмережами від реального життя

«Нудний телефон» / The Boring Phone дозволяє виправити цю проблему, водночас залишаючись на зв’язку. Прозорий корпус та голографічні наклейки покликані нагадати про мобільні телефони початку 2000-х років. Пристрій виконаний в формфакторі розкладачки. Він має внутрішній 2,8-дюймовий QVGA дисплей та зовнішній 1,77-дюймовий QQVGA екран. Внутрішнє сховище місткістю 128 МБ можна розширити карткою пам’яті місткістю до 32 ГБ. Для розваг доступні FM-радіо, 3,5-мм звуковий роз’єм для навушників та 0,3-мегапіксельна камера. Апарат підтримує мережі 2G, 3G, 4G та можливість встановлення двох SIM-карт. Знімний акумулятор місткістю 1450 мАгод забезпечує до 6 годин розмов в мережах 3G/4G, до 20 годин розмовного часу в 2G мережі та понад тиждень в режимі очікування. Пристрій має розміри 108x55x18,9мм та вагу 123 г.

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Інформація про курс

«Нудний телефон» роздаватимуть у вигляді подарунків у соціальних мережах у Великій Британії, а на інших ринках пристрій з’явиться пізніше цього року. У червні також буде запущено застосунок, який зможе зробити смартфони «нудними», щоб дати можливість відчути досвід «Нудного телефону» без фізичного пристрою.


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