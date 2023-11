Indie Cup Ukraine’23: оголошено 26 найкращих українських інді-ігор ─ номінантів на перемогу

Команда фестивалю Indie Cup та ініціативи Ukrainian Games оголосила фіналістів конкурсу на фестивалі Indie Cup Ukraine’23. Журі обрало 26 найкращих проєктів серед 72 претендентів. Надалі будуть обрані переможці в 4 основних категоріях та одній спеціальній.

Для широкого загалу Indie Cup – це шанс зазирнути у майбутнє українських інді-ігор, а для розробників – можливість показати свою ще не випущену гру експертам та широкому загалу, знайти потенційних партнерів чи видавців, а також поборотися за перемогу в конкурсі. Організатори намагаються зробити так, щоб з проєктами ознайомилася не лише українська аудиторія, а й гравці по всьому світу.

Журі обрало наступних фіналістів основного конкурсу фестивалю Indie Cup Ukraine’23:

Most Anticipated Game Award за найкращу гру фестивалю:

Hollow Home, Glory To The Heroes, Aris Arcanum, Oberty, The Cable Guy, Tactical Squad: SWAT Stories, Headquarters: World War II, Hoglands

Most Promising Game Award за найкращу гру на ранніх етапах розробки:

Hollow Home, Glory To The Heroes, Aris Arcanum, Dark Carrot, UMDS: Ukrainian Military Drone Simulator, SPARKHUNT, Strange House, Fishing Stories, Freedom Tower

Rising Star Award за найкращу дебютну гру:

TIC-TAC: Twelve o’clock, Esophaguys, Blessed Burden, Freedom Tower, Hedenite, Zero Losses, Oblivio Mortis, FoldVille, The Hovanets, The Keeper of The Enchanted Tree, Hoglands

Critics’ Choice Award, обрані представниками преси та інфлюенсерами:

Hollow Home, Dark Carrot, Redemption of the Damned, Awita: Journey of Hope, Aris Arcanum, Hoglands, Through the Nightmares, TIC-TAC: Twelve o’clock, Oberty, Hedenite, Plastomorphosis

Номінантів можна переглянути на сайті фестивалю.

Організатори Indie Cup також запускають публічне голосування People’s Choice Award. Це благодійна номінація для найбільш активної спільноти гри. Переможе гра, на банку якої задонатять найбільше – а всі кошти потім будуть переведені на поточний збір Indie Cup на зарядні станції для 22 ОМБр. Для цієї номінації було окремо відібрано шість проєктів:

Hollow Home, Aris Arcanum, Oberty, Through the Nightmares, Awita: Journey of Hope, Hedenite

Проголосувати у People’s Choice Award можна за наступним посиланням.

Другий етап суддівства Indie Cup Ukraine’23 проходитиме з 30 листопада до 18 грудня, а презентація переможців відбудеться 20 грудня.