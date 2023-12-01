Оборонний стартап Anduril представляє Roadrunner — реактивний винищувач, який «приземляється як Falcon 9‎»

Roadrunner — це модульний автономний повітряний транспортний засіб з автономним вертикальним зльотом і посадкою (VTOL) та подвійним «‎лоукостерним» реактивним двигуном.

Додатково Anduril, оборонний технологічний стартап, розробив варіант Roadrunner-Munition або Roadrunner-M — так званий «фугасний перехоплювач», який може нести боєголовку і знищувати загрози з повітря.

Roadrunner незвичайний як за зовнішнім виглядом, так і за можливостями: він може злітати, переслідувати та знищувати цілі; а якщо нема потреби у перехопленні — транспорт самостійно маневруватиме назад на базу для дозаправки та повторного використання.

Як висловився в нещодавньому інтерв’ю керівник відділу стратегії Anduril Кріс Броуз:

«Ми по суті створили реактивний винищувач, який приземляється, як Falcon 9».

За словами Броуза, цей продукт створений у відповідь на зростання швидкісної автономної авіаційної зброї, яку можна виробляти у великих обсягах і за дуже низьких витрат. На відміну від інших сучасних рішень і застарілих ракетних систем, які їм передували, Roadrunner-M також можна використовувати повторно.

«На мій погляд, це перша відновлювана зброя, яку коли-небудь використовували», — сказав Броуз. «Це дуже крута річ. Можливість розгорнути, а далі відновити його та повторно використовувати, якщо ви фактично не використовуєте його в операції зі знищення іншого дрона, повністю змінює роботу операторів. Сьогодні у них обмежена кількість перехоплювачів, і якщо вони вирішать натиснути на «‎кнопку», то не отримають зброю назад».

За словами Anduril, є кілька інших суттєвих удосконалень порівняно зі старими системами: швидший час запуску та зльоту, втричі більша вантажопідйомність боєголовки, вдесятеро ефективніша дальність і втричі більша маневреність.

Як і решта систем сімейства Anduril, Roadrunner-M можна керувати за допомогою Lattice — програмного забезпечення компанії для управління та керування на базі ШІ — або інтегрувати його в інші архітектури.

Ще одна велика перевага для оператора: якщо є загроза, що швидко рухається, Roadrunner може негайно запуститися, відобразити її, а потім отримати сигнал про те, чи потрібно втручатись. Оскільки продукт можна повторно використовувати та відновлювати, оператори можуть діяти, не боячись втрати дорогого активу.

Броуз сказав, що компанія співпрацює з неназваним партнером з уряду США з початку розробки Roadrunner приблизно два роки тому.

«Національна оборона часто, і загалом справедливо, стикається зі стереотипними уявленнями про те, що вона дуже важка, дуже повільна, дуже позбавлена уяви, дуже нецікава», — сказав Броуз. «Я вважаю, що як компанія, Anduril є протилежністю цьому».

Джерело: Techcrunch

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