Офіційно: Death Stranding екранізують — над адаптацією відомої гри Kojima Production співпрацює з A24

Хідео Кодзіма співпрацює з кінокомпанією A24 над фільмом, який буде адаптацією гри Death Stranding.

Інформація з’явилася на сайті A24 Shop (але через деякий час сторінка стала недоступна). Кіностудія та дистриб’ютор оголосили: «Це офіційно: ми співпрацюємо з Kojima Productions над повнометражною екранізацією відомої відеогри Хідео Кодзіми Death Stranding».

На просторах Twitter вже з’явилися фото мерчу цього фільму та кінокомпанії. За 40 доларів.

A24 is partnering with Kojima Productions on the live-action feature film adaptation of Death Stranding.

also, you can order an A24 x Death Stranding t-shirt right now ($40)https://t.co/CFcVPAmC2j pic.twitter.com/4dRQsqX671

