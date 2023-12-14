Офіційно: Death Stranding екранізують — над адаптацією відомої гри Kojima Production співпрацює з A24

Хідео Кодзіма співпрацює з кінокомпанією A24 над фільмом, який буде адаптацією гри Death Stranding.

Інформація з’явилася на сайті A24 Shop (але через деякий час сторінка стала недоступна). Кіностудія та дистриб’ютор оголосили: «Це офіційно: ми співпрацюємо з Kojima Productions над повнометражною екранізацією відомої відеогри Хідео Кодзіми Death Stranding».

На просторах Twitter вже з’явилися фото мерчу цього фільму та кінокомпанії. За 40 доларів.

A24 is partnering with Kojima Productions on the live-action feature film adaptation of Death Stranding. also, you can order an A24 x Death Stranding t-shirt right now ($40)https://t.co/CFcVPAmC2j pic.twitter.com/4dRQsqX671 — Wario64 (@Wario64) December 14, 2023

Користувач Reddit RedSeven4 виявив логотип A24, коли переглядав сайт Kojima Productions.

Death Stranding, що вийшла у 2019 році, розповідає моторошно-пророчу історію кур’єра Сема Портера Бріджеса (Норман Рідус), який намагається відновити зв’язок між розколотими Сполученими Штатами після апокаліптичної події, відомої під назвою Death Stranding.

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Про екранізацію відомо небагато — зокрема невідомо, чи повернеться до неї ціла плеяда зірок, серед яких Рідус, Леа Сейду та Ліндсі Вагнер, — але Хідео Кодзіма раніше заявляв, що буде «глибоко залучений» до продюсування: