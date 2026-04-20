Фільм Elden Ring: дата виходу та акторський склад оголошені офіційно / A24

Фільм “Elden Ring” від A24 нарешті отримав офіційну дату виходу та повний акторський склад — і зйомки вже йдуть.

Прем’єра запланована на 3 березня 2028 року. A24 підтвердила, що картина знімається спеціально для IMAX і вийде у цьому форматі. Режисер і сценарист — Алекс Ґарленд, відомий науково-фантастичними роботами “Ex Machina” та “Анігіляція”. Фільм створюється “під керівництвом” Хідетакі Міядзакі з FromSoftware і базується на міфологічній історії, написаній Джорджем Р. Р. Мартіном — тим самим, хто будував всесвіт гри.

Мартін уже назвав Ґарленда “режисером першого класу”, а A24 — “крутими хлопцями”, і поділився відео з YouTube під назвою “Чому фільм Elden Ring НЕ буде відстоєм”.

Каст із 13 акторів

Головні ролі грають Кейлі Спейні (“Alien: Romulus”, “Civil War”), Бен Вішоу (агент Q у трьох фільмах про Бонда, голос Паддінгтона) та Нік Офферман із серіалу “The Last of Us”. Персонажі поки не оголошені.

Повний список акторів:

Кіт Коннор,

Бен Вішоу,

Кейлі Спейні,

Том Берк,

Гавана Роуз Лю,

Соноя Мізуно,

Джонатан Прайс,

Рубі Круз,

Нік Офферман,

Джон Годкінсон,

Джефферсон Голл,

Емма Лерд

Пітер Серафінович.

Ґарленд — фанат гри з багаторічним стажем: за його словами, він проходив Elden Ring сім разів. Найскладнішим босом вважає Маленію — Клинок Мікелли:

“Я вже на сьомому проходженні. У мене багато досвіду, крута зброя, і я просто йду на неї знову і знову”. — зізнається режисер.

За даними New Yorker, режисер написав 160-сторінковий сценарій і 40 додаткових сторінок образів ще до підписання угоди, а потім особисто прилетів до Японії презентувати ідею FromSoftware. Як ми писали раніше, цей крок і переконав Міядзакі дати згоду.

Цього місяця в мережу вже потрапили кадри зі зйомок: фанати побачили точну репліку статуї Маріки та конструкції, що нагадують Замогилля з Limgrave. Як повідомляв ITC, виробництво використовує технологію віртуального знімального майданчика на базі Unreal Engine 5. Гра розійшлася тиражем 30 мільйонів копій — і тепер студія з репутацією A24 береться перенести її на великий екран.

Джерело: IGN