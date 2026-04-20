Фільм Elden Ring: дата виходу та акторський склад оголошені офіційно

Фільм “Elden Ring” від A24 нарешті отримав офіційну дату виходу та повний акторський склад — і зйомки вже йдуть.
Прем’єра запланована на 3 березня 2028 року. A24 підтвердила, що картина знімається спеціально для IMAX і вийде у цьому форматі. Режисер і сценарист — Алекс Ґарленд, відомий науково-фантастичними роботами “Ex Machina” та “Анігіляція”. Фільм створюється “під керівництвом” Хідетакі Міядзакі з FromSoftware і базується на міфологічній історії, написаній Джорджем Р. Р. Мартіном — тим самим, хто будував всесвіт гри.
Мартін уже назвав Ґарленда “режисером першого класу”, а A24 — “крутими хлопцями”, і поділився відео з YouTube під назвою “Чому фільм Elden Ring НЕ буде відстоєм”.
Каст із 13 акторів
Головні ролі грають Кейлі Спейні (“Alien: Romulus”, “Civil War”), Бен Вішоу (агент Q у трьох фільмах про Бонда, голос Паддінгтона) та Нік Офферман із серіалу “The Last of Us”. Персонажі поки не оголошені.
Повний список акторів:
- Кіт Коннор,
- Бен Вішоу,
- Кейлі Спейні,
- Том Берк,
- Гавана Роуз Лю,
- Соноя Мізуно,
- Джонатан Прайс,
- Рубі Круз,
- Нік Офферман,
- Джон Годкінсон,
- Джефферсон Голл,
- Емма Лерд
- Пітер Серафінович.
Ґарленд — фанат гри з багаторічним стажем: за його словами, він проходив Elden Ring сім разів. Найскладнішим босом вважає Маленію — Клинок Мікелли:
“Я вже на сьомому проходженні. У мене багато досвіду, крута зброя, і я просто йду на неї знову і знову”. — зізнається режисер.
За даними New Yorker, режисер написав 160-сторінковий сценарій і 40 додаткових сторінок образів ще до підписання угоди, а потім особисто прилетів до Японії презентувати ідею FromSoftware. Як ми писали раніше, цей крок і переконав Міядзакі дати згоду.
Цього місяця в мережу вже потрапили кадри зі зйомок: фанати побачили точну репліку статуї Маріки та конструкції, що нагадують Замогилля з Limgrave. Як повідомляв ITC, виробництво використовує технологію віртуального знімального майданчика на базі Unreal Engine 5. Гра розійшлася тиражем 30 мільйонів копій — і тепер студія з репутацією A24 береться перенести її на великий екран.
Джерело: IGN
