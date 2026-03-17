Oppo Watch X3 за $305 отримав титановий корпус, датчик глюкози та вимірювання тиску

Oppo Watch X3

Oppo показала новий розумний годинник Oppo Watch X3. Це кругла модель, яка розвиває ідеї Watch X2: корпус став тоншим і легшим, а головне нововведення — безперервний моніторинг рівня глюкози.





Характеристики Oppo Watch X3

Корпус Oppo Watch X3 виготовили зі сплаву титану TC4, який застосовують в авіації та медичних імплантах завдяки високій стійкості до корозії. Ремінець отримав конструкцію з “бамбуковими вузлами” — це металеві вставки між сегментами фторкаучуку.

Екран прикриває сапфірове скло з твердістю 8+ за шкалою Мооса (у сапфіра зазвичай 9). Сам дисплей круглий. Це 1,5-дюймова LTPO OLED панель з роздільною здатністю 466×466 пікселів. Яскравість зросла на 36% і досягає 3000 ніт (проти 2200 ніт у попередника).

Годинник став на 16% легшим та на 6,4% тоншим. Фактичні параметри: 47,4 мм у діаметрі, 11 мм товщина, 43 г ваги. Для порівняння, Watch X2 мав 47,6 мм, 11,8 мм і 49,7 г. При цьому акумулятор залишили практично без змін, його місткість становить 646 мА·год. Він забезпечує наступну автономність:





до 3 днів при активному використанні

до 5 днів у стандартному режимі

до 16 днів у режимі економії

Зарядка потужністю 7,5 Вт забезпечує повне відновлення батареї за 75 хвилин або 24 години роботи після 10 хвилин заряджання.

Новий корпус не вплинув на міцність. Oppo Watch X3 має водонепроникність 5ATM та захист від пилу та води IP68 і IP69 (захист навіть від струменів води під тиском).

Пристрій містить чип Snapdragon W5, але виробник не уточнює, чи це базова версія, чи новіший W5 Gen 2.

Новинка має чимало функцій контролю здоров’я. Головне оновлення — датчик глюкози, який показує дані в реальному часі та попереджає про відхилення. Також годинник здатен вимірювати артеріальний тиск та оцінювати ризик гіпертонії. Крім того, доступні функції:

ЕКГ

показники судинного здоров’я

пульс і рівень кисню в крові

аналіз сну з виявленням апное

температура зап’ястя

Водночас Watch X3 підтримує понад 100 спортивних режимів і вимірює показник VO₂ Max, лактатний поріг, час відновлення, ефект аеробних тренувань та відновлення пульсу. Додатково є ШІ-тренер. Для точного позиціонування призначені двохдіапазонний GPS (L1+L5), BeiDou, Galileo і GLONASS.

Годинник підтримує різноманітні стандарти бездротового зв’язку. На додачу до вже традиційних Wi-Fi та Bluetooth 5.2 також доступні NFC (для карт доступу і транспорту) та мобільний зв’язок .4G (eSIM)

Ціна

Watch X3 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї у кольорах Global Star Orange, Gravity Black та Infinite Titanium. Версія Gravity Black дешевша, бо має стандартний ремінець: 2600 юанів ($360) або 2210 юанів ($305) за передзамовленням. Інші варіанти коштують 2800 юанів ($390) або 2380 юанів ($330) на старті. Відкриті продажі почнуться 20 числа. Інформацію про глобальний реліз обіцяють пізніше.





Джерело: gsmarena