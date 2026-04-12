Oppo Find X9s Pro вийде на міжнародні ринки — з зовнішнім телеконвертером та батареєю на понад 7000 mAh

Oppo Find X9 Pro / Image: GSMgoTech.com

Минулого тижня Oppo оголосила, що 21 квітня в Китаї представить Find X9 Ultra та Find X9s Pro, підтвердивши при цьому, що Find X9 Ultra також вийде на міжнародних ринках. Тепер Oppo підтвердила, що Find X9s Pro теж відбудеться у той же час на глобальному рівні.





Крім того, Oppo відкрила передзамовлення на Find X9s Pro через свій китайський сайт, де підтвердилися дизайн, кольори та варіанти пам’яті смартфона. Oppo Find X9s Pro надійде у чотирьох кольорах і матиме стільки ж варіантів пам’яті: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ та 16 ГБ/1 ТБ.

Хоча сторінка передзамовлення не містить ціну Find X9s Pro, вона підтвердила, що смартфон матиме діагональ 6,3 дюйма, рамки екрана завтовшки 1,1 мм та дві камери Hasselblad з роздільною здатністю 200 Мп. Оскільки до запуску залишається понад тиждень, можна очікувати, що Oppo розкриє більше деталей про Find X9s Pro та Find X9 Ultra найближчими днями, підігріваючи інтерес до них.

Проте деякі витоки є вже зараз. За даними інсайдера Digital Chat Station, дисплей Oppo Find X9s Pro матиме роздільну здатність 1,5K та використовуватиме LTPS-технологію з LIPO-пакуванням для мінімізації рамок. Точніше — це буде панель Tianma U9 Pro з частотою оновлення 144 Гц та симетричними вузькими рамками.

Апаратною основою слугуватиме чіп MediaTek Dimensity 9500 у зв’язці з оперативною пам’яттю LPDDR5x та накопичувачем UFS 4.1. На програмному рівні смартфон працюватиме під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16.





Головна камера отримає 200-мегапіксельний сенсор Samsung HPE розміром 1/1,4 дюйма, а телефото-об’єктив з перископною схемою — 200-мегапіксельний HP5 з приблизно 2,8-кратним оптичним зумом та діафрагмою f/2.6. Ультраширококутний модуль матиме роздільну здатність 50 Мп, а система також включатиме мультиспектральний сенсор 3,2 Мп та 50-мегапіксельну фронтальну камеру.

Відповідно до витоків, смартфон підтримуватиме опціональний телеконвертер Hasselblad як зовнішній аксесуар. Особливо вражаючою виглядає ємність акумулятора — 7025 mAh, що є винятково великим показником для пристрою з 6,3-дюймовим екраном. Для порівняння: Vivo X300 з екраном аналогічного розміру отримав батарею на 6040 мАг. При цьому, за даними витоків, апарат важитиме лише близько 198 грамів. Заряджання здійснюватиметься на швидкості 80 Вт по дроту та 50 Вт бездротово.

З точки зору захисту, смартфон може отримати одночасно сертифікати IP68 та IP69, а серед додаткових можливостей — ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, подвійні динаміки та X-axis лінійний мотор. На китайському ринку Find X9s Pro безпосередньо конкуруватиме з OnePlus 15T, позиціюючись як компактний флагман із пріоритетом на камеру.

Джерело: GSMarena