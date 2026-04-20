Камера більше непотрібна? В OPPO Find X9 Ultra динамічний діапазон в 16 кроків, RAW MAX та 6 фокусних відстаней

OPPO Find X9 Ultra отримав камеру з 16 кроками експозиції і RAW MAX

OPPO розкрила ключові характеристики камери майбутнього флагмана OPPO Find X9 Ultra. Головний акцент компанія зробила на оновленому режимі зйомки Hasselblad Master Mode 2.0 із серйозними технічними апгрейдами.





Камерафон OPPO Find X9 Ultra

Смартфон OPPO Find X9 Ultra позиціонують як “камеру в кишені”. І це не просто гучна фраза. Новий режим Master Mode підтримує зйомку у форматах RAW MAX і JPEG MAX одразу на шести фокусних відстанях: 14 мм, 23 мм, 46 мм, 70 мм, 140 мм і 230 мм. Фактично це покриває сценарії від ультраширокого кута до потужного зуму.

Ключова технічна фішка — динамічний діапазон до 16 кроків експозиції, чому можуть позаздрити навіть спеціалізовані камери. Це означає, що камера краще зберігає деталі як у світлих, так і в темних ділянках кадру без втрати якості.

OPPO додала в камеру вбудовані “плівкові” стилі знімання. Фактично мова йде про фільтри для тих, хто ностальгіє за старими добрими часами. Користувач може одразу отримати результат у стилі Portra, 800T, TX400 або широкоформатного XPAN — без редагування після зйомки.





Для тих, хто звик контролювати кожен параметр роботи камери, залишили ручні налаштування. Додатково з’явилися ШІ-пресети: можна створювати власні набори параметрів і зберігати до 20 варіантів для швидкого доступу.

OPPO також підтвердила конфігурацію камер:

Основна: 200 МП, сенсор Sony LYT-901 (1/1,12″, f/1.5, 23 мм)

Перископічна телефото 3x: 200 МП, OmniVision OV52A (1/1,28″, f/2.2, 70 мм)

Перископічна телефото 10x: 50 МП, Samsung ISOCELL JNL (1/2,75″, f/3.5, 230 мм)

Ультраширококутна: 50 МП, Sony LYT-600 (1/1,95″, f/2.0, 14 мм)

Такий набір покриває практично всі сценарії знімання для пересічного користувача — від пейзажів до далекого зуму.

Офіційний анонс OPPO Find X9 Ultra відбудеться вже 21 квітня. Саме тоді розкриють остаточні характеристики флагманського смарфтона та його ціну.

Отже, OPPO робить ставку не просто на “більше мегапікселів”, а на широкий динамічний діапазон, гнучкість зйомки й контроль. Якщо пристрій справді забезпечить високу якість знімання, особливо в умовах слабкого освітлення, Find X9 Ultra може серйозно наблизити смартфони до без дзеркальних камер.

Джерело: notebookcheck