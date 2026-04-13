Oppo

Oppo готується презентувати смартфон A6s Pro з сенсорним дисплеєм, здатним працювати навіть за потрапляння на нього значної кількості води.





Це давня проблема більшості сучасних смартфонів, сенсор перестає нормально працювати за потрапляння вологи на дисплей. Oppo називає свою нову технологію “Super Rain Touch”. Вона дозволяє дисплею точно визначати натиснення навіть у зливу.

Виробник зазначає, що дисплей смартфона працюватиме навіть в умовах 30-кратного червоного дощу, який за китайським метеорологічним показником відповідає найсильнішій категорії зливи. Він також дозволяє відправляти текстові повідомлення в умовах мусону. Телефон сертифікований за стандартом безпеки IP69K. Oppo заявляє, що цей стандарт свідчить про захист смартфона від 38 видів вологи.

Корпус виконаний за технологією Diamond Architecture, що забезпечує захист від падінь. Тому телефон витримує як падіння, так і потрапляння до калюжі. Характеристики відповідають середньому ціновому сегменту для смартфонів. A6s Pro отримає 6,57″ дисплей з роздільною здатністю 1080p й процесор MediaTek Dimensity 6300 з чипсетом середнього рівня.





Смартфон оснащений великим акумулятором на 7000 мА·год. На задній панелі розміщується основна камера на 50 Мп та ще одна на 2 Мп. Спереду — фронталка на 16 Мп. Телефон надійде в продаж у двох конфігураціях: 8 ГБ ОПЗ та 128 ГБ вбудованої пам’яті або 12 ГБ ОЗП та 512 ГБ пам’яті.

Oppo поки не називає ціну. Цікаво, наскільки ефективною виявиться на практиці технологія “Super Rain Touch”. Виробник має намір продемонструвати це під час презентації, яка має відбутись вже 14 квітня.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Раніше ми писали, що минулого тижня Oppo оголосила, що 21 квітня в Китаї представить Find X9 Ultra та Find X9s Pro, підтвердивши при цьому, що Find X9 Ultra також вийде на міжнародних ринках.

Джерело: NotebookCeck; Oppo